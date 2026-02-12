Какую премию получит Гераскевич от Monobank?

Владислав Гераскевич получит премию в ромире 1 миллиона гривен, сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал – для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир,

– написал Гороховский.

За что Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр?

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича отстранили от участия в Олимпийских играх. Причиной стало использование спортсменом "шлема памяти".

Решение о дисквалификации украинского скелетониста приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) из-за того, что шлем, который Гераскевич намеревался одеть на соревнованиях, не соответствовал правилам.

После официального сообщения от МОК о дисквалификации Владислав рассказал, что был готов к такому решению. На своей странице в инстаграме Гераскевич написал, что "это цена нашей свободы".

Конечно, жаль, я не хотел иметь этот скандал. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже забрали. Хотел быть частью этих Олимпийских игр в дружеской атмосфере со многими спортсменами, с которыми я в хороших, дружеских отношениях. У нас были отличные тренировки, замечательные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали на этих Олимпийских играх. Я не жалею, как и 4 года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал в то, во что я верю,

– сообщил Гераскевич.

Что известно о "шлеме памяти"?