Украинский бизнес объявил Владиславу Гераскевичу премии на несколько миллионов
- Владислав Гераскевич дисквалифицирован с Олимпийских игр из-за использования "шлема памяти", который не соответствовал правилам, из-за этого решение приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
- Украинский бизнес, в частности Monobank, WhiteBIT, Киевстар ТВ, "1+1 Украина" и OBRIO, поддержали Гераскевича денежными премиями на общую сумму несколько миллионов гривен.
Скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован с Олимпийских игр, что подняло волну возмущения среди украинцев. Некоторый бизнес решил поддержать спортсмена денежными премиями, в частности Monobank, Киевстар ТВ, "1+1 Украина" и другие.
Какой бизнес выписал премии Гераскевичу?
По меньшей мере 5 компаний сообщили о премии для украинского скелетониста, пишет "УП".
Смотрите также МОК дисквалифицировал, Украина поддержала: Укрпочта показала новую марку с Гераскевичем
- Monobank решил поддержать Владислава не только словесно, но и финансово. Гераскевичу выделили премию в виде 1 миллиона гривен.
- Основатель и CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов выписал украинскому скелетонисту чек на более чем 1 миллион гривен в криптовалюте (500 WBT).
- Киевстар ТВ, телеканал "1+1 Украина", и OBRIO передали спортсмену по 500 тысяч гривен.
За что Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр?
Украинского скелетониста Владислава Гераскевича отстранили от участия в Олимпийских играх. Причиной стало использование спортсменом "шлема памяти".
Решение о дисквалификации украинского скелетониста приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) из-за того, что шлем, который Гераскевич намеревался одеть на соревнованиях, не соответствовал правилам.
После официального сообщения от МОК о дисквалификации Владислав рассказал, что был готов к такому решению. На своей странице в инстаграме Гераскевич написал, что "это цена нашей свободы".
Конечно, жаль, я не хотел иметь этот скандал. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже забрали. Хотел быть частью этих Олимпийских игр в дружеской атмосфере со многими спортсменами, с которыми я в хороших, дружеских отношениях. У нас были отличные тренировки, замечательные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали на этих Олимпийских играх. Я не жалею, как и 4 года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал в то, во что я верю,
– сообщил Гераскевич.
Что известно о "шлеме памяти"?
На шлеме Гераскевича изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине, среди них – дети. Его создала украинская художница Ирина Проць.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован МОК из-за "шлема памяти". Спортсмен намерен подать иск в CAS на запрет выступления на Играх.
Относительно дальнейшей судьбы "шлема памяти" Гераскевич отметил, что Олимпийскими играми его путь не ограничивается. В планах спортсмена сделать аукцион, а средства полученные от него потратить на помощь Украине.