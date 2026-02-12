Monobank объявил премию скелетонисту Владиславу Гераскевичу
- Владислав Гераскевич получил дисквалификацию с Олимпийских игр из-за "шлема памяти", который не соответствовал правилам.
- Monobank наградил Гераскевича премией за его позицию и вклад в борьбу за свободу Украины.
Владислав Гераскевич должен был участвовать в Олимпийских играх, однако был дисквалифицирован из-за "шлема памяти". Впоследствии после случая соучредитель Monobank объявил, что спортсмен получит премию.
Какую премию получит Гераскевич от Monobank?
Владислав Гераскевич получит премию в ромире 1 миллиона гривен, сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал – для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир,
– написал Гороховский.
За что Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр?
Украинского скелетониста Владислава Гераскевича отстранили от участия в Олимпийских играх. Причиной стало использование спортсменом "шлема памяти".
Решение о дисквалификации украинского скелетониста приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) из-за того, что шлем, который Гераскевич намеревался одеть на соревнованиях, не соответствовал правилам.
После официального сообщения от МОК о дисквалификации Владислав рассказал, что был готов к такому решению. На своей странице в инстаграме Гераскевич написал, что "это цена нашей свободы".
Конечно, жаль, я не хотел иметь этот скандал. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже забрали. Хотел быть частью этих Олимпийских игр в дружеской атмосфере со многими спортсменами, с которыми я в хороших, дружеских отношениях. У нас были отличные тренировки, замечательные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали на этих Олимпийских играх. Я не жалею, как и 4 года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал в то, во что я верю,
– сообщил Гераскевич.
Что известно о "шлеме памяти"?