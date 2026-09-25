Налоги могут вырасти из-за войны: поможет ли бизнесу повышение НДС до 21%

Кабинет министров в проекте Государственного бюджета на 2027 год предусмотрел 58,7 миллиарда гривен на страхование бизнеса и компенсации за последствия российских атак. Среди возможных источников формирования этого ресурса правительство называет, в частности, повышение ставки НДС с 20% до 21%.

Почему повышение НДС – сложный вопрос

На данный момент решение об увеличении НДС еще не принято, и пополнение фонда страхования военных рисков за счет налогов сопряжено со многими нюансами, пояснила в комментарии 24 Канала налоговый адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Юлия Панасюк.

По ее словам, правительство не может ввести новую ставку простым постановлением. Ведь стандартная ставка НДС установлена Налоговым кодексом, а изменения в налоговое законодательство должна принимать Верховная Рада.

Есть и проблема с принципом стабильности налогового законодательства. Налоговый кодекс предусматривает, что изменения в налоги должны вноситься не позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода.

Если ставка 21% должна действовать уже с 1 января 2027 года, то шестимесячный срок, очевидно, уже истек,

– объясняет Панасюк.

В то же время Верховный Суд уже отмечал, что само по себе нарушение шестимесячного принципа стабильности не отменяет действие принятого закона.

Адвокат подчеркивает, что для самих предпринимателей повышение НДС также не будет означать автоматическую потерю 1% дохода, ведь это косвенный налог.

Однако изменение ставки все равно может повлиять на бизнес из-за:

конечные цены;

оборотный капитал;

спрос;

а также необходимость пересмотра договоров.

Что бизнес может получить от новой системы

Вместе с тем дополнительные средства из бюджета на покрытие военных рисков будут иметь большое значение для бизнеса. Минэкономики уже представило модель будущего механизма. Речь идет о фонде ориентировочным объемом 3–4 миллиарда долларов.

примерно 1 миллиард планируется сформировать за счет государственных средств;

что еще 2–3 миллиарда – привлечь от международных партнеров.

Однако у Украины уже есть государственный механизм компенсации военных рисков, который работает с 1 января 2026 года.

Новый фонд фактически должен расширить масштабы этой системы – от нынешних компенсаций в десятки миллионов гривен до покрытия первого ущерба в размере до 10 миллионов долларов.

Действующий механизм страхования может позволить предприятию после удара не ждать отдельного политического или бюджетного решения о помощи, а получить компенсацию по заранее установленным правилам,

– отметила Панасюк.

К тому же наличие предсказуемого страхового покрытия может влиять и на возможность предприятий привлекать кредиты и инвестиции.

В то же время, подчеркивает Панасюк, ключевым вопросом для предпринимателей будет не сама ставка НДС, а то, как именно будет работать страховой механизм.

Для бизнеса определяющим будет не только вопрос, составит ли НДС 20% или 21%, а то, какой объем реальной страховой защиты будет создан за счет дополнительного налогового ресурса,

– уверена адвокат.

В частности, должны быть четко определены:

предприятия, которые смогут получить покрытие;

перечень страхуемых активов;

правила оценки убытков;

а также порядок выплат и обжалования отказов.

Не менее важными будут контроль за средствами фонда, независимый аудит и распределение рисков между государством, частными страховщиками и международными перестраховщиками.

Эксперт подчеркивает, что для бизнеса крайне важным останется вопрос о том, будет ли защита со стороны государства достаточно большой, предсказуемой и доступной, чтобы реально помогать предприятиям восстанавливаться после атак.

Напомним, возможное повышение НДС уже заложено в государственный бюджет на 2027 год, который поддержал Кабинет министров.