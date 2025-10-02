ИИ наступает, но кто теряет работу на самом деле
- Исследование экономистов показало, что внедрение ИИ не привело к значительным изменениям на рынке труда США с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года.
- Несмотря на это, молодые американцы сталкиваются с трудностями на рынке труда, а некоторые корпоративные прогнозы указывают на возможный рост безработицы из-за автоматизации.
Несмотря на массовое использование искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, существенных изменений на рынке труда США – не произошло.
ИИ не обвалил рынок труда?
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование экономистов Йельского университета и Института Брукингса, передает 24 Канал.
Специалисты проанализировали официальную статистику занятости и темпы внедрения ИИ в технологической сфере и пришли к выводу, что с ноября 2022 года, когда OpenAI запустила свой чат-бот, генеративный ИИ не повлиял на рабочие места заметнее, чем предыдущие волны технологических инноваций.
Несмотря на быстрый прогресс в развитии ИИ, последние 3 года рынок труда оставался скорее стабильным, чем кризисным. Мы не видим признаков экономического апокалипсиса, связанного с безработицей,
– отметила соавтор исследования, старший научный сотрудник Института Брукингса Молли Киндер.
Действительно ли ИИ "забирает" рабочие места?
Руководитель Йельской лаборатории Марта Гимбел отметила, что в обществе распространено мнение, будто искусственный интеллект отбирает у людей работу, однако пока данные этого не подтверждают. В то же время есть отдельные тревожные тенденции. Например, среди молодых американцев растут трудности с трудоустройством: уровень безработицы среди 20 – 24-летних с дипломом бакалавра в августе 2025 года достиг 9,3% – вдвое больше, чем в апреле (4,4%).
Прогнозы компаний отличаются?
Эти результаты контрастируют с заявлениями руководителей крупных корпораций, которые ожидают быстрой трансформации рынка труда под влиянием ИИ. По данным опроса Британского института стандартов среди более 850 бизнес-лидеров в восьми странах:
- 39% респондентов уже зафиксировали сокращение должностей начального уровня;
- 43% прогнозируют новые увольнения в ближайшем будущем.
Например, гендиректор стартапа Anthropic Дарио Амодеи предполагает, что в ближайшие 5 лет безработица может вырасти до 10–20% из-за автоматизации в сферах юриспруденции, консалтинга и финансов.
Новости об ИИ: коротко о главном
- К слову, OpenAI достигла оценки в рекордные миллиардов долларов 500 миллиардов долларов после продажи акций на сумму около 6,6 миллиардов долларов.
- На кинофестивале в Цюрихе представили первую ИИ-актрису – Тилли Норвод. Это вызвало волну возмущений среди актеров, которые считают Тилли угрозой для индустрии.
- Также во время кинофестиваля было объявлено о старте нового проекта Xicoia – агентства искусственных талантов.
- А Warner Bros. Discovery подала иск против Midjourney, обвиняя ее в создании и распространении изображений и видео с использованием культовых персонажей без разрешения.