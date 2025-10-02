Несмотря на массовое использование искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, существенных изменений на рынке труда США – не произошло.

ИИ не обвалил рынок труда?

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование экономистов Йельского университета и Института Брукингса, передает 24 Канал.

Вам будет интересно "Звучит как безумие": как быстро ИИ отберет работу у миллионов людей и к чему готовиться

Специалисты проанализировали официальную статистику занятости и темпы внедрения ИИ в технологической сфере и пришли к выводу, что с ноября 2022 года, когда OpenAI запустила свой чат-бот, генеративный ИИ не повлиял на рабочие места заметнее, чем предыдущие волны технологических инноваций.

Несмотря на быстрый прогресс в развитии ИИ, последние 3 года рынок труда оставался скорее стабильным, чем кризисным. Мы не видим признаков экономического апокалипсиса, связанного с безработицей,

– отметила соавтор исследования, старший научный сотрудник Института Брукингса Молли Киндер.

Действительно ли ИИ "забирает" рабочие места?

Руководитель Йельской лаборатории Марта Гимбел отметила, что в обществе распространено мнение, будто искусственный интеллект отбирает у людей работу, однако пока данные этого не подтверждают. В то же время есть отдельные тревожные тенденции. Например, среди молодых американцев растут трудности с трудоустройством: уровень безработицы среди 20 – 24-летних с дипломом бакалавра в августе 2025 года достиг 9,3% – вдвое больше, чем в апреле (4,4%).

Прогнозы компаний отличаются?

Эти результаты контрастируют с заявлениями руководителей крупных корпораций, которые ожидают быстрой трансформации рынка труда под влиянием ИИ. По данным опроса Британского института стандартов среди более 850 бизнес-лидеров в восьми странах:

39% респондентов уже зафиксировали сокращение должностей начального уровня;

43% прогнозируют новые увольнения в ближайшем будущем.

Например, гендиректор стартапа Anthropic Дарио Амодеи предполагает, что в ближайшие 5 лет безработица может вырасти до 10–20% из-за автоматизации в сферах юриспруденции, консалтинга и финансов.

Новости об ИИ: коротко о главном