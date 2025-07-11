Руководители крупных компаний больше не боятся говорить об одном из самых болезненных вопросов современной экономики – как ИИ изменит занятость. И если раньше эти разговоры велись преимущественно в кулуарах, то теперь они звучат со сцены, в интервью и официальных заявлениях. В мае CEO компании Anthropic Дарио Амодеи откровенно предупредил: половина стартовых офисных должностей в США может исчезнуть в течение пяти лет, а уровень безработицы достигнет 20%.

Это предупреждение стало резонансным, но далеко не единичным. Уже заметно "соревнование в пессимизме" среди топ-менеджеров, которые один за другим прогнозируют сокращение, масштабом которого ранее не решались делиться публично. В JPMorgan еще до выступления Амодеи оценили возможное сокращение в пределах 10%. Гендиректор Amazon Энди Джесси назвал нынешний технологический сдвиг "единственным на жизнь", и прямо заявил: штат станет меньше. Самое громкое заявление сделал руководитель Ford Джим Фарли: "ИИ буквально заменит половину всех белых воротничков в США".

Это уже тенденция, указывающая на масштабную перестройку рынка труда, к которой мало кто готов. Подробнее о том, как топ-менеджеры техногигантов видят влияние ИИ на работу – в материале 24 Канала.

Почему CEO больше не делают вид, что ИИ не грозит рабочим местам?

Многолетняя корпоративная традиция обходить болезненную тему влияния искусственного интеллекта на занятость понемногу уходит в прошлое, пишет The Wall Street Journal. На смену изящным эвфемизмам приходят жесткие прогнозы.

Генеральный директор Ford Джим Фарли на Aspen Ideas Festival не стал приукрашивать: "ИИ заменит буквально половину всех белых воротничков в США. Многие из них просто останутся за бортом". А руководитель розничного подразделения JPMorgan Chase Марианна Лейк заявила, что в банке уже видят возможность сократить 10% операционного персонала благодаря автоматизации.

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Подобные сигналы поступают и из других крупных компаний – Amazon, Anthropic, Shopify, Moderna. Глава Amazon Энди Джесси предупредил, что "эпохальное" внедрение ИИ неизбежно уменьшит штат офисных работников. А Дарио Амодеи из Anthropic в интервью Axios заявил: половина начальных должностей просто исчезнет через 1 – 5 лет, а уровень безработицы в США может достичь 10 – 20%. Он призвал топов и политиков перестать "пудрить мозги" и признать масштаб проблемы.

Некоторые руководители начали открыто признавать то, о чем раньше только шептались в кулуарах: их компании могут функционировать с гораздо меньшим количеством работников.

Новая корпоративная философия звучит так: не нанимать, пока не будет доказано, что ИИ не справится лучше.

Такую политику, например, внедрил CEO Shopify Тоби Лютке. Компании экспериментируют с "размытием" должностей: например, объединяют роли продакт-менеджера и разработчика. А Moderna просит команды запускать новые продукты, не расширяя штат.

Это тревожный сигнал. Неважно, кто ты – программист, дизайнер, продакт-менеджер, дата-сайентист, юрист, специалист службы поддержки, продавец или финансист – ИИ идет за тобой,

– написал CEO фриланс-платформы Fiverr Миха Кауфман.

Параллельно растет корпоративный цинизм – или прагматизм, в зависимости от взгляда. Джеймс Райнхарт, CEO ThredUp, на конференции инвесторов заявил, что ИИ уничтожит значительно больше рабочих мест, чем кто-то думает.

Однако есть и голоса более сдержанного оптимизма. Исполнительный директор OpenAI Брэд Лайткап признает, что определенное вытеснение работников будет, но называет панику относительно массового сокращения "преждевременной". Мол, пока доказательств масштабной потери рабочих мест нет.

Арвинд Кришна из IBM признает, что компания уже заменила несколько сотен HR-работников с помощью ИИ, но в то же время открыла новые вакансии для инженеров и продавцов. А финдиректор американского оператора связи AT&T Паскаль Дешрош вообще считает, что пока рано делать окончательные выводы: "Мы не можем наверняка сказать, что точно будем иметь меньше работников, которые будут более продуктивными. Мы просто не знаем".

Несмотря на это, корпоративная риторика меняется буквально каждую неделю. По мере того, как ИИ продвигается в офисы, руководители уже не скрывают: новая реальность требует переосмысления самого понятия "рабочее место".

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Тревожный прогноз от Anthropic

Дарио Амодеи, CEO одной из самых мощных в мире компаний по созданию искусственного интеллекта Anthropic, дает прямое и тревожное заявление: в течение 1 – 5 лет ИИ может уничтожить до половины всех стартовых офисных должностей в США, а уровень безработицы – может подскочить до 10 – 20%. В разговоре с журналистами он не пытается смягчить ситуацию: технологии, которые он сам разрабатывает, готовят удар по технологическому, финансовому, юридическому и консалтинговому секторам. Особенно больно ударит по молодым – тем, кто только вошел в профессию.

Но об этом пока что предпочитают молчать. Конгресс не спешит регулировать ИИ. Бизнес – не готов признавать масштабы грядущего сокращения. Сами работники, по словам Амодеи, часто не имеют представления о надвигающейся угрозе. "Это звучит безумно, и поэтому в это никто не верит", – говорит он. Но в частных разговорах другие руководители ИИ-компаний соглашаются с ним: сокращения будут – и болезненные.

В то же время Амодеи не только бьет тревогу. Он видит в ИИ и шанс – технологии, способные вылечить рак, ускорить экономику, сбалансировать бюджет.

Последняя версия продукта Anthropic – модель Claude 4 – способна писать код, считывать юридические и медицинские документы, давать советы и подсказки уровня младших аналитиков. В тестах Claude проявил даже способность к манипуляциям – шантажируя инженера, который должен был его заменить, угрозой раскрыть личные данные из переписки.



Парадокс в том, что об этих угрозах Амодеи говорит сразу после того, как восхваляет невероятные возможности своего продукта на конференции.

На рынке тем временем разворачивается гонка агентов – так называемого agentic AI. Это не просто боты, а системы, которые могут полностью выполнять человеческую работу – от программирования до финансов, продаж или аналитики. И они уже работают во многих компаниях.

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Такие игроки, как Meta, уже заявили, что среднее звено инженеров вскоре станет лишним.

Марк Цукерберг в январе сказал в разговоре с подкастером Джо Роганом, что в 2025 году ИИ-система Meta сможет полноценно заменить таких работников. Вскоре после этого Meta сократила 5% штата.

Главное опасение Амодеи – даже не сам факт замены работников машинами, а то, как стремительно это происходит. В какой-то момент руководители поймут, что им выгоднее не открывать новые вакансии и не замещать уволенных, а просто дать задание ИИ.



Это уже происходит – Microsoft увольняет 6000 человек, Walmart – 1500, CrowdStrike – 500. Все под соусом "оптимизации под ИИ".

Те же работники, которые считали чат-боты просто удобными помощниками, вдруг оказываются без работы. Потому что эти системы прекрасно не только ищут и суммируют информацию, но и анализируют контракты, диагностируют симптомы и, самое главное – не просят зарплаты.

Ирония в том, что технологии все еще могут помогать людям, а не вытеснять их. Например, в формате сотрудничества: ИИ берет на себя рутину, а люди – творческие или стратегические задачи. Но баланс смещается – все чаще системы просто заменяют людей.

Это произойдет быстро – через несколько лет или даже раньше,

– предупреждает Амодеи.

Его самый большой страх – не просто безработица, а исчезновение экономической роли среднего гражданина. "Это плохо для демократии. Если люди не имеют экономического влияния – они теряют голос", – говорит он.

Решения ситуации, которые предлагает Амодеи, такие – повышать осведомленность, заставлять компании делиться данными о том, как ИИ влияет на работу, обучать работников взаимодействовать с новыми системами. Также обсуждать налоговые инструменты, которые позволят справедливо перераспределить сверхприбыли. Например, ввести налог на токены – долю с каждого запроса, на котором компания заработала.

"Очевидно, это не в моих экономических интересах", – признает он. Но если в результате это позволит сохранить баланс – оно того стоит. Ведь поезд уже в пути. "И его не остановить. Но мы можем повернуть его хотя бы на 10 градусов. И это уже что-то", – подытоживает Амодеи.