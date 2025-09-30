Во время кинофестиваля в Цюрихе актриса и продюсерка Элайн Ван дер Велден, основательница студии Particle6, объявила о запуске нового проекта Xicoia – агентства искусственных талантов. Первым творением стала цифровая актриса Тилли Норвод, которая уже заинтересовала ряд агентов, готовых подписать ее как настоящую звезду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DigitalTrends.

Голливуд и ИИ-актриса – в чем спор?

Реакция актерского сообщества оказалась резко негативной. Мелисса Баррера, Кирси Клемонс, Тони Коллетт, Лукас Гейдж и другие звезды осудили идею сотрудничества с AI-персонажем. Баррера написала в Instagram, что надеется: все актеры оставят агентов, которые пойдут на этот шаг.

Ван дер Велден ответила на критику, заявив, что Норвод – это художественный эксперимент, а не попытка вытеснить людей из киноиндустрии. Она сравнила использование искусственного интеллекта с новым инструментом или "кистью" для творчества.

Несмотря на объяснения, беспокойство среди актеров остается. Ведь если хотя бы одно агентство получит финансовую выгоду от контракта с ИИ-звездой, другие тоже начнут заключать соглашения с подобными цифровыми персонажами. Именно возможное вытеснение актеров искусственным интеллектом было одной из ключевых причин забастовки SAG-AFTRA у 2023 году. Следующие переговоры профсоюза состоятся в 2026 году, и тема ИИ снова станет главной.

Сейчас Тилли Норвод не имеет подписанного контракта и остается "свободным агентом". Однако ее появление уже показало, что влияние искусственного интеллекта на Голливуд растет и в будущем только усилится. При этом эксперты отмечают – настоящим звездам вроде Леонардо ДиКаприо или Дженнифер Лоуренс замена пока не грозит.

Почему голливудские студии подают в суд на ИИ-генератор картинок?

Warner Bros. Discovery подала иск против компании Midjourney, обвиняя ее в создании и распространении изображений и видео с использованием культовых персонажей без разрешения. Среди примеров – Супермен, Багз Банни, Скуби-Ду и другие.

Это не первый случай, когда стартап сталкивается с подобными обвинениями: Disney и Universal уже подали против него аналогичные иски, называя Midjourney "виртуальным торговым автоматом", выдающим бесконечные копии их работ.