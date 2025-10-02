Несмотря на заявления российской пропаганды о "стабильности экономики", значительная часть бизнеса в России признает, что западные санкции нанесли серьезный ущерб.

Большинство компании почувствовали влияние санкций?

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает 24 Канал. По данным ведомства, 78% российских предприятий подверглись негативному влиянию ограничений.

Почти 60% компаний отмечают значительные трудности в работе, а еще 19% были вынуждены полностью реорганизовать деятельность, чтобы остаться на рынке.

Российский бизнес на грани?

Чтобы выжить, российский бизнес переходит на "обходные схемы":

48% предприятий ориентируются на поставщиков из так называемых "дружественных" для России стран;

24% ищут альтернативные решения для продолжения деятельности;

15% остановили развитие и вынуждены приостановить расширение.

В Службе внешней разведки отметили, что санкционное давление Запада действительно дает результат. От ограничений со стороны Европы и США российский бизнес оказался в затруднительном положении, а активный поиск "обходных схем" лишь подчеркивает глубину изоляции страны-агрессора.

К слову, ранее Владимир Зеленский признал, что санкции имеют влияние, но отметил, что они не привели к полной изоляции России, а значит, Москва все еще имеет ресурсы для ведения войны.