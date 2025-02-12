Санкции не изолировали Россию полностью

В интервью The Guardian Зеленский отметил, что топ-налогоплательщиками в России остаются именно западные компании, которые продолжают работать и платить налоги в российский бюджет, информирует 24 Канал.

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По словам Зеленского, Россия находит способы обхода санкций, в частности через Китай, Иран, Ближний Восток и Индию. Он также отметил, что некоторые американские частные компании поставляют компоненты, которые могут использоваться в производстве ракет.

О каких санкциях можно говорить, если в России зарабатывают, платят налоги, а эти средства идут в военный бюджет? Во время войны все расходы направляются на оружие,

– подчеркнул президент.

Зеленский признал, что санкции имеют влияние, но подчеркнул, что они не привели к полной изоляции России, а значит, Москва все еще имеет ресурсы для ведения войны.