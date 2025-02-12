Санкції не ізолювали Росію повністю

В інтерв'ю The Guardian Зеленський наголосив, що топ-платниками податків у Росії залишаються саме західні компанії, які продовжують працювати та сплачувати податки до російського бюджету, інформує 24 Канал.

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За словами Зеленського, Росія знаходить способи обходу санкцій, зокрема через Китай, Іран, Близький Схід та Індію. Він також зазначив, що деякі американські приватні компанії постачають компоненти, які можуть використовуватися у виробництві ракет.

Про які санкції можна говорити, якщо в Росії заробляють, платять податки, а ці кошти йдуть у військовий бюджет? Під час війни всі витрати спрямовуються на зброю,

– підкреслив президент.

Зеленський визнав, що санкції мають вплив, але підкреслив, що вони не призвели до повної ізоляції Росії, а отже, Москва все ще має ресурси для ведення війни.