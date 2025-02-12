Что известно о планах "Норникеля"

Об "амбициозных" планах компании страны-агрессора сообщил росСМИ первый вице-президент "Норникеля" Сергей Малышев, отметив, что в финансовые планы компании на 2025–2026 годы уже заложены средства для реализации проекта, информирует 24 Канал.

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Компания еще в апреле 2023 года заявила о намерении закрыть медный завод в Заполярье и построить новый производственный комплекс в Китае. Ожидается, что запуск предприятия состоится до середины 2027 года, однако детали переговоров не разглашают.

По данным Reuters, "Норникель" ведет переговоры о создании совместного предприятия с китайским конгломератом Xiamen C&D.

Реакция рынка и санкционный контекст

Ранее Лондонская биржа металлов (LME) объявила об отмене варрантов на российские никель, алюминий и медь, произведенные после 13 апреля 2024 года. Это означает, что новые российские металлургические продукты больше не могут продаваться на мировой бирже, где устанавливаются цены на цветные металлы, и не могут поступать на ее склады.

Такие ограничения затрудняют экспорт российских металлов на международные рынки, что вынуждает "Норникель" искать альтернативные каналы сбыта и укреплять сотрудничество с Китаем.

Значение для экономики России

Справочно. "Норильский никель" – крупнейший в мире производитель палладия и никеля. Основными акционерами компании являются российский олигарх Владимир Потанин и компания РУСАЛ.

Несмотря на международные санкции, объем торговли между Китаем и Россией в 2024 году достиг рекордных уровней, что свидетельствует об углублении экономического сотрудничества между двумя странами. В то же время западные ограничения продолжают затруднять доступ российских компаний к мировым финансовым и товарным рынкам.