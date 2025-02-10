Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Экономические проблемы России набирают обороты, и это создает новые риски для ее способности продолжать войну против Украины.

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Риски для России растут

Согласно анализу Марка Чемпиона, колумниста Bloomberg, Кремль долгое время убеждал себя, что имеет преимущество в ресурсах, в частности в живой силе, боеприпасах и мощной военной промышленности. Однако реальность оказалась совсем другой, и этот "непогрешимый щит" начал трещать.

В частности, экономическое давление на Россию становится все больше. Бывший банкир Крейг Кеннеди, опираясь на данные Центрального банка России, подсчитал, что с 2022 года корпоративный долг страны вырос на 70%, а часть этого долга является результатом льготных кредитов, которые государство направило для финансирования оборонных подрядчиков.

Если Россия продолжит полагаться на государственное внебюджетное кредитование, это увеличивает риск дефолта по кредитам, что может выйти из-под контроля.

По словам Яниса Клюге, эксперта Немецкого института международных отношений, ситуация России в 2025 году ухудшится, но даже тогда Путин вряд ли будет готов к переговорам.

Поэтому экономическое давление на российские финансы является самым большим рычагом, который могут использовать Украина и ее союзники для изменения позиций Кремля на переговорах.

Эксперты указывают, что это не должно стать основанием для ослабления давления на Россию. Все участники переговорного процесса должны понимать, что даже с приближением переговоров США и Европе нельзя позволять Путину укреплять свои позиции, что приведет к ненужным уступкам.