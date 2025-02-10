Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Економічні проблеми Росії набирають обертів, і це створює нові ризики для її здатності продовжувати війну проти України.

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Ризики для Росії зростають

Згідно з аналізом Марка Чемпіона, колумніста Bloomberg, Кремль довгий час переконував себе, що має перевагу в ресурсах, зокрема в живій силі, боєприпасах і потужній військовій промисловості. Однак реальність виявилася зовсім іншою, і цей "непогрішимий щит" почав тріщати.

Зокрема, економічний тиск на Росію стає дедалі більшим. Колишній банкір Крейг Кеннеді, спираючись на дані Центрального банку Росії, підрахував, що з 2022 року корпоративний борг країни зріс на 70%, а частина цього боргу є результатом пільгових кредитів, які держава направила для фінансування оборонних підрядників.

Якщо Росія продовжить покладатися на державне позабюджетне кредитування, це збільшує ризик дефолту за кредитами, що може вийти з-під контролю.

За словами Яніса Клюге, експерта Німецького інституту міжнародних відносин, ситуація Росії у 2025 році погіршиться, але навіть тоді Путін навряд чи буде готовий до переговорів.

Тому економічний тиск на російські фінанси є найбільшим важелем, який можуть використати Україна та її союзники для змінення позицій Кремля на переговорах.

Експерти вказують, що це не повинно стати підставою для ослаблення тиску на Росію. Усі учасники переговорного процесу повинні розуміти, що навіть з наближенням переговорів США та Європі не можна дозволяти Путіну зміцнювати свої позиції, що призведе до непотрібних поступок.