Попри заяви російської пропаганди про "стабільність економіки", значна частина бізнесу в Росії визнає, що західні санкції завдали серйозних збитків.

Більшість компанії відчули вплив санкцій?

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає 24 Канал. За даними відомства, 78% російських підприємств зазнали негативного впливу обмежень.

Майже 60% компаній відзначають значні труднощі у роботі, а ще 19% були змушені повністю реорганізувати діяльність, щоб залишитися на ринку.

Російський бізнес на межі?

Щоб вижити, російський бізнес переходить на "обхідні схеми":

48% підприємств орієнтуються на постачальників із так званих "дружніх" для Росії країн;

24% шукають альтернативні рішення для продовження діяльності;

15% зупинили розвиток і змушені призупинити розширення.

У Службі зовнішньої розвідки наголосили, що санкційний тиск Заходу справді дає результат. Від обмежень з боку Європи та США російський бізнес опинився у скрутному становищі, а активний пошук "обхідних схем" лише підкреслює глибину ізоляції країни-агресора.

До слова, раніше Володимир Зеленський визнав, що санкції мають вплив, але наголосив, що вони не призвели до повної ізоляції Росії, а отже, Москва все ще має ресурси для ведення війни.