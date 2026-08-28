Мобилизованному ФЛП начислили налоговый долг: адвокат рассказала, что делать

Мобилизация не означает, что предприниматель во всех случаях автоматически перестает быть налогоплательщиком. В то же время для ФЛП, которые были мобилизованы или проходят военную службу по контракту, закон предусматривает специальные налоговые гарантии.

Какие налоги не нужно платить ФЛП-военнослужащему

После вступления в силу Закона № 4505-IX 5 июля 2025 года правила для мобилизованных ФЛП и других самозанятых лиц были существенно обновлены. Об этом 24 Каналу рассказала адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Компетенс" Марина Суткович.

Сейчас льгота распространяется на людей, которые были зарегистрированы как ФЛП или осуществляли независимую профессиональную деятельность до мобилизации или заключения контракта. Если же человек зарегистрировал ФЛП уже после мобилизации или заключения контракта, специальное освобождение для него не применяется.

На весь период военной службы такое лицо освобождается от начисления, уплаты и подачи отчетности по:

НДФЛ; единого налога; военного сбора.

В то же время существует иная ситуация – когда налоговая обязанность возникла до мобилизации или во время службы, но на нее не распространяется соответствующее освобождение.

Когда налоги все же нужно платить

По словам Суткович, важно различать налоги, от которых мобилизованный ФЛП был уволен, и уже имеющиеся или иные налоговые обязательства, срок выполнения которых был пропущен из-за военной службы.

Если такая обязанность возникла до мобилизации, заключения контракта или во время прохождения службы, она не исчезает автоматически. Однако закон предоставляет предпринимателю дополнительный срок для ее выполнения. Мобилизованный ФЛП может выполнить такую обязанность в течение 180 календарных дней после:

демобилизации;

увольнения с военной службы;

окончания лечения или реабилитации.

К слову, сейчас освобождение мобилизованных ФЛП от соответствующих налоговых обязательств должно применяться автоматически. ГПСУ получает информацию о мобилизации, заключении контракта и демобилизации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Если необходимые данные есть в реестре и переданы в налоговую, отдельное заявление ФЛП подавать не нужно. Но если информация отсутствует или по определенным причинам не поступила в ГПСУ, предприниматель может самостоятельно обратиться в налоговую.

Марина Суткович Адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Компетенс" При этом в законодательстве существует определенная практическая проблема: ФЛП не знает, получила ли ГПСУ сведения о его мобилизации. Поэтому я бы не советовала военнослужащему-ФЛП полностью полагаться на автоматический обмен информацией и вообще не контролировать свои налоговые расчеты.

В то же время проверить состояние своих расчетов с бюджетом предприниматель может в Электронном кабинете. Там отображаются, в частности:

начисления;

осуществленные платежи;

налоговый долг;

пени;

другие операции по платежам.

Если во время военной службы у ФЛП продолжают отражаться начисления, от которых он должен быть освобожден, это может свидетельствовать о проблеме с передачами или обработкой информации. В таком случае адвокат советует не ждать, пока задолженность будет расти, а обратиться в ГПСУ и выяснить причину начислений.

Мобилизованному ФЛП все равно могут начислить задолженность: что показывает практика

По словам Суткович, в ее адвокатской практике уже был случай, когда мобилизованному ФЛП продолжали начислять налоги во время военной службы.

В моей адвокатской практике был случай, когда мобилизованному ФЛП продолжали начислять налоговые обязательства, в результате чего возник налоговый долг, а налоговая обратилась в суд с требованием о его взыскании. Несмотря на документально подтвержденный факт прохождения военной службы, суд первой инстанции даже взыскал этот налоговый долг,

– рассказала адвокат.

По ее словам, решение суда первой инстанции обжаловали в апелляционном суде. Там удалось добиться применения профильного законодательства, после чего незаконно начисленный налоговый долг отменили.

Что делать мобилизованному ФЛП, если растет налоговый долг

Несмотря на автоматический обмен данными между государственными реестрами, Суткович советует военнослужащим-ФЛП контролировать свои налоговые расчеты. Если предприниматель видит в "Электронном кабинете" налоговые начисления за период, когда он должен был быть освобожден от соответствующих платежей, следует:

Проверить состояние расчетов с бюджетом; Выяснить, за какой именно период и какой платеж был начислен; Обратиться в ГПСУ; Предоставить документы, подтверждающие мобилизацию или прохождение военной службы; Требовать исправления неправомерных начислений и списания налогового долга, если для этого имеются законные основания.

Поэтому мобилизованным ФЛП не следует полностью полагаться на автоматическое освобождение от уплаты налогов.