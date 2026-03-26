Война на Ближнем Востоке "давит" на известный бренд одежды: что будет с ценами
Война США и Ирана вызвала миллионные дополнительные расходы для британской компании Next Plc. Если конфликт только обострится и не завершится в ближайшее время, то речь пойдет о повышении цен.
Что будет с ценами на одежду из-за войны на Ближнем Востоке?
Next Plc заявила, что конфликт на Ближнем Востоке добавит расходов на 15 миллионов фунтов стерлингов (20 миллионов долларов США), пишет Bloomberg.
Дополнительные расходы, связанные с войной в Иране, пока компенсируются экономией в других сферах, сообщила Next, добавив, что начнет перекладывать расходы на клиентов, если конфликт продлится более трех месяцев.
Влияние на устойчивость цепи поставок, потребительский спрос и стоимость доставки также будет зависеть от того, как долго продлится нестабильность и какой ущерб будет нанесен энергетической инфраструктуре.
Если этот конфликт завершится относительно быстро, то мы просто проглотим эти расходы. Если это продлится, эти дополнительные сборы будут оставаться более трех месяцев – нам придется учесть это в цене на оставшуюся часть года. Цены вырастут на 1,5 – 2%,
– сказал главный исполнительный директор Саймон Вольфсон.
По его словам, это дополнительные расходы на авиаперевозки в размере 8 миллионов фунтов стерлингов, дополнительные расходы на морские перевозки – 4 миллиона фунтов стерлингов, а также дополнительные расходы на энергоносители в Великобритании – 3 миллиона фунтов стерлингов.
Это ранний признак потенциальных последствий событий на Ближнем Востоке для розничных торговцев, поскольку потрясения на энергетических и грузовых рынках требуют времени, чтобы преодолеть их в системе.
Последние новости о войне Ирана и США
Иран официально отрицает переговоры с США, но использует посредников для передачи сообщений. США предложили Ирану соглашение из 15 пунктов, которая включает ограничение ядерной программы и финансирование региональных союзников.
Наземная операция США в Иране может начаться в ближайшее время. Ранее в писали, что рассматривается возможность развертывания около 2 500 морпехов и десантных кораблей для обеспечения безопасности Ормузского пролива и острова Харг, однако это может иметь политические риски для Трампа.
Иран позволяет судам пересекать Ормузский пролив, если они не поддерживают акты агрессии против иранского государства и придерживаются правил, утвержденных Тегераном. Иран взимает транзитные сборы с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.
Иран выдвинул требования для прекращения огня, в частности снятия санкций, закрытия американских баз и сохранения ракетной программы. США назвали иранские требования "нереалистичными и бессмысленными", что затрудняет достижение соглашения.