Война на Ближнем Востоке "давит" на известный бренд одежды: что будет с ценами

Война США и Ирана вызвала миллионные дополнительные расходы для британской компании Next Plc. Если конфликт только обострится и не завершится в ближайшее время, то речь пойдет о повышении цен.

Что будет с ценами на одежду из-за войны на Ближнем Востоке?

Next Plc заявила, что конфликт на Ближнем Востоке добавит расходов на 15 миллионов фунтов стерлингов (20 миллионов долларов США), пишет Bloomberg.

Дополнительные расходы, связанные с войной в Иране, пока компенсируются экономией в других сферах, сообщила Next, добавив, что начнет перекладывать расходы на клиентов, если конфликт продлится более трех месяцев.

Влияние на устойчивость цепи поставок, потребительский спрос и стоимость доставки также будет зависеть от того, как долго продлится нестабильность и какой ущерб будет нанесен энергетической инфраструктуре.

Если этот конфликт завершится относительно быстро, то мы просто проглотим эти расходы. Если это продлится, эти дополнительные сборы будут оставаться более трех месяцев – нам придется учесть это в цене на оставшуюся часть года. Цены вырастут на 1,5 – 2%,

– сказал главный исполнительный директор Саймон Вольфсон.

По его словам, это дополнительные расходы на авиаперевозки в размере 8 миллионов фунтов стерлингов, дополнительные расходы на морские перевозки – 4 миллиона фунтов стерлингов, а также дополнительные расходы на энергоносители в Великобритании – 3 миллиона фунтов стерлингов.

Это ранний признак потенциальных последствий событий на Ближнем Востоке для розничных торговцев, поскольку потрясения на энергетических и грузовых рынках требуют времени, чтобы преодолеть их в системе.

