Volkswagen больше не работает в России: продажа компании уже полностью завершилась

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen долго пытался избавиться от своего бизнеса в России. Теперь этот процесс можно назвать завершенным.

Эпопея с выходом Volkswagen с российского рынка наконец-то закончилась. Компания радостно сообщила о том, что никак больше не работает с оккупантами.

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Volkswagen полностью вышел из российского рынка

Согласно сообщению компании, продажа российского бизнеса уже полностью завершена. Покупателем бизнеса Volkswagen в России стал местный автодилер "Авилон".

Что россияне купили у Volkswagen:

ООО "Фольксваген Груп Рус" (включая все дочерние компании);

ООО "Арт-Финанс";

завод в Калуге, на котором производили Volkswagen Tiguan и Volkswagen Polo.

Ранее сообщалось, что сумма сделки должна составить около 125 миллионов евро.

Какие известные компании остаются работать в России

Недавнее исследование показало, что работать на территории России осталось более 1200 бизнесов, еще более 500 в процессе выхода из рынка оккупантов.

Среди самых известных брендов, оставшихся в России, такие компании как Phillip Morris, Pepsi, Auchan, Metro, Danone, Mars.