Догнать конкурентов: крупнейший автопроизводитель в Европе сокращает расходы
- Volkswagen сокращает расходы, чтобы оставаться конкурентоспособным, особенно из-за давления китайских конкурентов.
- Компания планирует повысить рентабельность электромобилей и снизить фиксированные расходы, а также заключила соглашение о сокращении 35 000 рабочих мест до 2030 года.
Гендиректор Volkswagen анонсировал сокращение расходов, потому что компания стремится оставаться конкурентоспособной несмотря на общеотраслевые вызовы. Главная проблема автопроизводителя сейчас - китайские конкуренты.
Что известно о сокращении расходов Volkswagen?
Volkswagen ведет политику сокращения расходов уже около года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Сколько дизельных авто купили украинцы
Задача сейчас заключается в том, чтобы продолжать последовательно снижать наши расходы, чтобы оставаться конкурентоспособными в долгосрочной перспективе,
– сказал гендиректор Блум.
Зато финдиректор Антлиц заявил, что немецкий автопроизводитель должен генерировать больше доходов с меньшими ресурсами, чтобы достичь успеха в будущем:
- повысить рентабельность электромобилей;
- значительно снизить фиксированные и заводские расходы.
- укрепить рыночные позиции в США и других регионах за пределами Европы.
К слову декабре 2024 года Volkswagen заключил соглашение с профсоюзами о кардинальной реструктуризации своих немецких операций, включая сокращение 35 000 рабочих мест до 2030 года. Это нужно, поскольку компания сталкивается с китайскими конкурентами и переходит на электромобили медленнее, чем ожидалось.
Антлиц сказал, что накладные расходы в этом году впервые за долгое время упали ниже уровня предыдущего года.
Рынок авто в мире
В ноябре 2025 года китайский рынок легковых автомобилей продемонстрировал дальнейшее замедление продаж. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), розничная реализация составила 2,225 млн машин - на 1,1% меньше, чем в октябре, и на 8,1% меньше в годовом измерении. Несмотря на общий спад, отдельные модели продолжают доминировать в своих сегментах.
Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2025 года по версии Consumer Reports. Электромобили оказались менее надежными, чем гибриды и автомобили на бензине, согласно исследованию CR. Некоторые бренды, такие как Dodge, Infiniti и Porsche, вообще не отображаются в рейтингах.
В октябре 2025 года в Украине было продано 7 800 новых легковых автомобилей, что является самым высоким показателем за последние 13 месяцев. Китайский бренд BYD стал лидером продаж с 1 199 автомобилями, а электрокар Volkswagen ID.Unyx стал бестселлером октября.