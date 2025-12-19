Наздогнати конкурентів: найбільший автовиробник в Європі скорочує витрати

Гендиректор Volkswagen анонсував скорочення витрат, бо компанія прагне залишатися конкурентоспроможною попри загальногалузеві виклики. Головна проблема автовиробника зараз – китайські конкуренти.

Що відомо про скорочення витрат Volkswagen?

Volkswagen веде політику скорочення витрат уже близько року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Завдання зараз полягає в тому, щоб продовжувати послідовно знижувати наші витрати, щоб залишатися конкурентоспроможними в довгостроковій перспективі,

– сказав гендиректор Блум.

Натомість фіндиректор Антліц заявив, що німецький автовиробник повинен генерувати більше доходів з меншими ресурсами, щоб досягти успіху в майбутньому:

підвищити рентабельність електромобілів;

значно знизити фіксовані та заводські витрати.

зміцнити ринкові позиції у США та інших регіонах за межами Європи.

До слова грудні 2024 року Volkswagen уклав угоду з профспілками про кардинальну реструктуризацію своїх німецьких операцій, включаючи скорочення 35 000 робочих місць до 2030 року. Це потрібно, оскільки компанія стикається з китайськими конкурентами та переходить на електромобілі повільніше, ніж очікувалося.

Антліц сказав, що накладні витрати цього року вперше за довгий час впали нижче рівня попереднього року.

