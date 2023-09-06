Нидерланды запустили специальную программу для восстановления Украины: что нужно знать

Нидерланды анонсировали специальную программу для местных и иностранных бизнесов, которые будут инвестировать в восстановление Украины. О ключевых деталях – далее в тексте.

О программе государственных субсидий сообщило Нидерландское агентство по предпринимательству. Общий фонд компенсаций для компаний составляет 25 миллионов евро.

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Нидерланды ввели специальные компенсации для поддержки Украины

В общем и нидерландские, и международные компании могут получить от правительства компенсацию в размере от 500 тысяч евро до 5 миллионов евро за инвестиции в проекты, направленные на помощь Украине. Есть три направления, по которым Нидерланды предлагают субсидии:

водоснабжение;

здравоохранение;

сельское хозяйство.

Одно из обязательных условий для получения компенсации – сотрудничество над проектом по восстановлению, по меньшей мере, с одной украинской организацией. Кроме того, главный заявитель должен быть представителем компании или общественной организации, зарегистрированной в юрисдикции Нидерландов.

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На официальном сайте Нидерландского агентства по предпринимательству также отмечено, что опыт местных компаний и организаций может быть очень ценным именно в вышеупомянутых секторах. В ведомстве подчеркнули, что Украина нуждается в огромной поддержке из-за полномасштабной агрессии России, которая продолжается с февраля 2022 года.