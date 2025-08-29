Мигранты из азиатских или африканских стран не смогут решить проблему занятости в Украине. Для этого следует работать над другим вопросом.

Что решит демографическую проблему в Украине?

Речь идет о возвращении украинцев из-за рубежа, пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Слышу разные мнения, как решать демографический кризис в нашей стране. Не согласен с некоторыми экспертами и считаю, что мигранты из азиатских или африканских стран не решат проблему занятости в Украине,

– высказал свое мнение Гетманцев.

Он акцентировал на возвращении украинских граждан из-за рубежа. Также глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что вопрос состоит из двух ключевых составляющих – жилье и работа.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что безопасность является важным вопросом. Однако основой для дальнейших шагов должны быть экономические инструменты создания условий:

для развития бизнеса; реальных высоких зарплат; достойного уровня жизни украинцев дома.

Спрос на возвращение есть. К сожалению, наши беженцы уже поняли, что относятся в других странах к ним как к чужакам,

– написал Гетманцев.

Обратите внимание! Даниил Гетманцев отметил, что следует понимать, что огромное преимущество – иметь свое государство, жить в своей стране с народом, который тебя понимает, с одним менталитетом, с одинаковыми символами и ценностями, и за это стоит бороться.

