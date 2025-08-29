Спрос есть: Гетманцев объяснил, какие условия заставят украинцев вернуться домой
- Даниил Гетманцев считает, что мигранты из азиатских или африканских стран не решат проблему занятости в Украине, вместо этого нужно сосредоточиться на возвращении украинцев из-за рубежа.
- Гетманцев подчеркнул, что основными условиями для возвращения украинцев является обеспечение жильем и работой, а также создание экономических инструментов для этого.
Мигранты из азиатских или африканских стран не смогут решить проблему занятости в Украине. Для этого следует работать над другим вопросом.
Что решит демографическую проблему в Украине?
Речь идет о возвращении украинцев из-за рубежа, пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.
Слышу разные мнения, как решать демографический кризис в нашей стране. Не согласен с некоторыми экспертами и считаю, что мигранты из азиатских или африканских стран не решат проблему занятости в Украине,
– высказал свое мнение Гетманцев.
Он акцентировал на возвращении украинских граждан из-за рубежа. Также глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что вопрос состоит из двух ключевых составляющих – жилье и работа.
Даниил Гетманцев подчеркнул, что безопасность является важным вопросом. Однако основой для дальнейших шагов должны быть экономические инструменты создания условий:
- для развития бизнеса;
- реальных высоких зарплат;
- достойного уровня жизни украинцев дома.
Спрос на возвращение есть. К сожалению, наши беженцы уже поняли, что относятся в других странах к ним как к чужакам,
– написал Гетманцев.
Обратите внимание! Даниил Гетманцев отметил, что следует понимать, что огромное преимущество – иметь свое государство, жить в своей стране с народом, который тебя понимает, с одним менталитетом, с одинаковыми символами и ценностями, и за это стоит бороться.
Что известно об украинцах в Польше?
- Сейчас в Польше проживает около 1 миллиона украинцев. Вернуться домой готовы 64% опрошенных.
- В прошлом году вернуться на Родину хотели только 55%.