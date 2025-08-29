Попит є: Гетманцев пояснив, які умови змусять українців повернутися додому
- Данило Гетманцев вважає, що мігранти з азійських або африканських країн не розв'яжуть проблему зайнятості в Україні, натомість потрібно зосередитися на поверненні українців з-за кордону.
- Гетманцев підкреслив, що основними умовами для повернення українців є забезпечення житлом і роботою, а також створення економічних інструментів для цього.
Мігранти з азійських або африканських країн не зможуть розв'язати проблему зайнятості в Україні. Для цього слід працювати над іншим питання.
Що розв'яже демографічну проблему в Україні?
Йдеться про поверненням українців з-за кордону, пише 24 Канал з посиланням на голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Читайте також Збільшення виплат за дитину: чи вплине це на демографію України
Чую різні думки, як розвʼязувати демографічну кризу в нашій країні. Не погоджуюсь із деякими експертами та вважаю, що мігранти з азійських або африканських країн не вирішать проблему зайнятості в Україні,
– висловив свою думку Гетманцев.
Він акцентував на поверненні українських громадян з-за кордону. Також очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що питання складається з двох ключових складових – житло і робота.
Данило Гетманцев підкреслив, що безпека є важливим питання. Однак основою для подальших кроків мають бути економічні інструменти створення умов:
- для розвитку бізнесу;
- реальних високих зарплат;
- гідного рівня життя українців вдома.
Попит на повернення є. На жаль, наші біженці вже зрозуміли, що ставляться в інших країнах до них як до чужинців,
– написав Гетманцев.
Зверніть увагу! Данило Гетманцев наголосив, що слід розуміти, що величезна перевага – мати свою державу, жити у своїй країні з народом, який тебе розуміє, з одним менталітетом, з однаковими символами та цінностями, і за це варто боротися.
Що відомо про українців у Польщі?
- Наразі у Польщі проживає близько 1 мільйона українців. Повернутися додому готові 64% опитаних.
- Минулого ріку повернутися на Батьківщину хотіли лише 55%.