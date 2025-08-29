Що розв'яже демографічну проблему в Україні?

Йдеться про поверненням українців з-за кордону, пише 24 Канал з посиланням на голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Чую різні думки, як розвʼязувати демографічну кризу в нашій країні. Не погоджуюсь із деякими експертами та вважаю, що мігранти з азійських або африканських країн не вирішать проблему зайнятості в Україні,

– висловив свою думку Гетманцев.

Він акцентував на поверненні українських громадян з-за кордону. Також очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що питання складається з двох ключових складових – житло і робота.

Данило Гетманцев підкреслив, що безпека є важливим питання. Однак основою для подальших кроків мають бути економічні інструменти створення умов:

для розвитку бізнесу; реальних високих зарплат; гідного рівня життя українців вдома.

Попит на повернення є. На жаль, наші біженці вже зрозуміли, що ставляться в інших країнах до них як до чужинців,

– написав Гетманцев.

Зверніть увагу! Данило Гетманцев наголосив, що слід розуміти, що величезна перевага – мати свою державу, жити у своїй країні з народом, який тебе розуміє, з одним менталітетом, з однаковими символами та цінностями, і за це варто боротися.

