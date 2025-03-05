Главный ингредиент Coca-Cola поставляют контрабандой из охваченного войной Судана, – Reuters

Гуммиарабик, важный ингредиент в таких продуктах, как Coca-Cola, M&M's, и продукции Nestlé. Сейчас оказалось, что этот компонент контрабандой поставляют из подконтрольных повстанцам районов Судана.

Судан поставляет гуммиарабик без сертификации

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников в отрасли, информирует 24 Канал. Судан является крупнейшим производителем гуммиарабика, что обеспечивает около 80% мирового рынка.

Смотрите также AliExpress перестал продавать компьютерное комплектующие в Россию

Однако после начала гражданской войны в апреле 2023 года и захвата территорий в Кардофане и Дарфуре военизированной группой RSF, торговля этим сырьем стала чрезвычайно затрудненной. Теперь суданские трейдеры вынуждены платить "налоги" RSF, а гуммиарабик вывозится без сертификации в соседние страны, в частности в Египет, Чад, Южный Судан и Камерун.

Справочно. Гуммиарабик, также известный как аравийская камедь, является твердой прозрачной смолой, добываемой из различных видов акаций. Он зарегистрирован как пищевая добавка E414 и широко используется в пищевой промышленности как эмульгатор, стабилизатор, агент, удерживающий влагу, связующий элемент и многое другое.

Сейчас рынок переполнен дешевым гуммиарабиком неизвестного происхождения. Торговцы часто предлагают этот продукт по сниженным ценам, но без документов, подтверждающих отсутствие связей с конфликтом.

Что говорят в Nestlé и Coca-Cola

Компании, которые занимаются первичной обработкой гуммиарабика, такие как Nexira и Ingredion, уже ищут альтернативные поставки из других стран. В то же время Nestlé и Coca-Cola отказались от комментариев.

RSF утверждает, что только защищает рынок гуммиарабика, но источники Reuters отмечают, что группа фактически взимает "налог" за экспорт продукции, используя этот бизнес для финансирования своих операций. Сейчас сырье неофициально вывозится через пограничные рынки и порты Кении, Южного Судана и Центральноафриканской Республики.

Несмотря на рост экспорта через Египет, Кению, Камерун и Южный Судан, экспорт гуммиарабика в ЕС уменьшился после года с начала гражданской войны в Судане.

Справка. Гражданская война в Судане началась в апреле 2023 года из-за борьбы за власть между суданской армией и военизированными силами RSF, ранее подчинялись правительству страны. Это произошло перед планируемым переходом к гражданскому правлению, после того, как лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан поссорился со своим заместителем, Дагало, что привело к выходу последнего из Переходного суверенного совета.