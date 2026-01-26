ФЛП дают выплату на генератор и горючее: как получить деньги

Малый и средний бизнес получит дополнительную поддержку от государства из-за сложностей в связи с масштабными отключениями света. Для этого предусмотрены два направления, одно из которых –одноразовая выплата на генератор или горючее.

Какие выплаты может оформить бизнес?

Малый и средний бизнес в Украине продолжает работать, несмотря на аварийные отключения из-за российских обстрелов, пишет Правительственный портал.

Смотрите также Правительство ввело помощь для украинского бизнеса в сложных условиях: что могут получить ФЛП

Чтобы помочь предпринимателям пройти сложный период, Правительство ввело такие выплаты:

1.единовременная помощь для малого бизнеса на энергонезависимость

ФОПы 2 – 3 групп, которые работают в социально важных сферах – заведения питания, аптеки, кафе, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 гривен.

Размер выплаты зависит от количества наемных работников, при условии наличия не менее одного работника. Подача заявки – через портал Дія. Средства можно потратить на:

приобретение и ремонт энергооборудования;

топливо для генераторов;

оплату услуг электроэнергии.

2.кредит 0% на энергооборудование для бизнеса

Предприятия, которые соответствуют критериям программы 5 – 7 – 9%, смогут привлечь целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой.

Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства. Максимальная сумма кредита – до 10 миллионов гривен.