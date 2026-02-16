Эпопея продолжается: Warner Bros может возобновить переговоры с Paramount
- Warner Bros. Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров с Paramount Skydance, несмотря на подписанное соглашение с Netflix.
- Paramount предложила акционерам Warner Bros. ежеквартальную комиссию и готова покрыть плату за расторжение контракта с Netflix, но не повысила свое ценовое предложение.
Warner Bros. Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров о продаже с конкурирующей голливудской студией Paramount Skydance. Это происходит несмотря на то, что Warner Bros. уже подписала соглашение с Netflix.
Что Paramount предложил Warner Bros?
Члены совета директоров Warner Bros. обсуждают, может ли Paramount предложить путь к лучшей сделке, пишет Reuters.
На прошлой неделе Paramount увеличила свое предложение по Warner Bros, предложив акционерам дополнительные средства за каждый квартал, если сделка не будет закрыта после этого года. Она также согласилась покрыть плату за расторжение контракта, которую материнская компания HBO должна была бы Netflix в случае отказа от сделки.
Paramount заявила, что предложила акционерам ежеквартальную "комиссию" в размере 25 центов за акцию (около 650 миллионов долларов) наличными, начиная с 2027 года до закрытия сделки, и согласилась покрыть комиссию Warner Bros. за разделение в размере 2,8 миллиарда долларов в пользу Netflix. Однако, компания не повысила свое предложение в размере 30 долларов за акцию, оценив сделку в 108,4 миллиарда долларов.
Интересно! И Netflix, и Paramount борются за Warner Bros., а именно за их ведущие кино- и телевизионные студии, большую библиотеку контента и крупные франшизы, такие как "Игра престолов", "Гарри Поттер", супергероев DC Comics.
Что известно о продаже Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros.
5 декабря Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телевизионные студии HBO Max. Ожидалось, что сделка будет закрыта после отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.
Впоследствии кинематографисты призвали Конгресс США вмешаться, предупреждая о кризисе в Голливуде в случае слияния, из-за возможного влияния Netflix на рынок кинотеатров. Причина – опасения массовых увольнений и антимонопольные вопросы.
Через несколько дней Paramount Skydance предложила 108,4 миллиарда долларов за приобретение Warner Bros Discovery, пытаясь бросить вызов Netflix.