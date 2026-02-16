Епопея триває: Warner Bros може поновити переговори з Paramount
- Warner Bros. Discovery розглядає можливість відновлення переговорів з Paramount Skydance, попри підписану угоду з Netflix.
- Paramount запропонувала акціонерам Warner Bros. щоквартальну комісію та готова покрити плату за розірвання контракту з Netflix, але не підвищила свою цінову пропозицію.
Warner Bros. Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж з конкуруючою голлівудською студією Paramount Skydance. Це відбувається попри те, що Warner Bros. вже підписала угоду з Netflix.
Що Paramount запропонував Warner Bros?
Члени ради директорів Warner Bros. обговорюють, чи може Paramount запропонувати шлях до кращої угоди, пише Reuters.
Минулого тижня Paramount збільшила свою пропозицію щодо Warner Bros, запропонувавши акціонерам додаткові кошти за кожен квартал, якщо угода не буде закрита після цього року. Вона також погодилася покрити плату за розірвання контракту, яку материнська компанія HBO винна була б Netflix у разі відмови від угоди.
Paramount заявила, що запропонувала акціонерам щоквартальну "комісію" у розмірі 25 центів за акцію (близько 650 мільйонів доларів) готівкою, починаючи з 2027 року до закриття угоди, та погодилася покрити комісію Warner Bros. за розділення у розмірі 2,8 мільярда доларів на користь Netflix. Однак, компанія не підвищила свою пропозицію у розмірі 30 доларів за акцію, оцінивши угоду в 108,4 мільярда доларів.
Цікаво! І Netflix, і Paramount борються за Warner Bros., а саме за їхні провідні кіно- та телевізійні студії, велику бібліотеку контенту та великі франшизи, такі як "Гра престолів", "Гаррі Поттер", супергероїв DC Comics.
Що відомо про продаж Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, та Netflix змагаються за придбання Warner Bros., причому Paramount хоче купити всю компанію, а Comcast та Netflix зацікавлені в кіно- та телебібліотеці. Netflix навіть пообіцяв випускати фільми студії в кінотеатрах, якщо їй вдасться купити Warner Bros.
5 грудня Netflix оголосив про покупку Warner Bros. за 82,7 мільярда доларів, включаючи кіно- та телевізійні студії HBO Max. Очікувалося, що угода буде закрита після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію у третьому кварталі 2026 року.
Згодом кінематографісти закликали Конгрес США втрутитися, попереджаючи про кризу в Голлівуді у разі злиття, через можливий вплив Netflix на ринок кінотеатрів. Причина – побоювання масових звільнень та антимонопольні питання.
Через кілька днів Paramount Skydance запропонувала 108,4 мільярда доларів за придбання Warner Bros Discovery, намагаючись кинути виклик Netflix.