Епопея триває: Warner Bros може поновити переговори з Paramount

Warner Bros. Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж з конкуруючою голлівудською студією Paramount Skydance. Це відбувається попри те, що Warner Bros. вже підписала угоду з Netflix.

Що Paramount запропонував Warner Bros?

Члени ради директорів Warner Bros. обговорюють, чи може Paramount запропонувати шлях до кращої угоди, пише Reuters.

Дивіться також Голлівуд проти Netflix, а Європа проти X: найгучніші бізнес-скандали 2025 року

Минулого тижня Paramount збільшила свою пропозицію щодо Warner Bros, запропонувавши акціонерам додаткові кошти за кожен квартал, якщо угода не буде закрита після цього року. Вона також погодилася покрити плату за розірвання контракту, яку материнська компанія HBO винна була б Netflix у разі відмови від угоди.

Paramount заявила, що запропонувала акціонерам щоквартальну "комісію" у розмірі 25 центів за акцію (близько 650 мільйонів доларів) готівкою, починаючи з 2027 року до закриття угоди, та погодилася покрити комісію Warner Bros. за розділення у розмірі 2,8 мільярда доларів на користь Netflix. Однак, компанія не підвищила свою пропозицію у розмірі 30 доларів за акцію, оцінивши угоду в 108,4 мільярда доларів.

Цікаво! І Netflix, і Paramount борються за Warner Bros., а саме за їхні провідні кіно- та телевізійні студії, велику бібліотеку контенту та великі франшизи, такі як "Гра престолів", "Гаррі Поттер", супергероїв DC Comics.

Що відомо про продаж Warner Bros?