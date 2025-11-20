Три компании соревнуются за покупку телегиганта Warner Bros: продолжат ли выпуск фильмов
- Paramount Skydance, Comcast, и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке.
- Netflix планирует продолжить выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros., несмотря на свою предыдущую стратегию избегания кинотеатрального распространения.
Paramount Skydance, Comcast и Netflix хотят купить Warner Bros. Каждую из фирм интересуют отдельные подразделения Warner Bros., а одна из компаний даже планирует продолжить выпуск фильмов в кинотеатрах.
Что известно о продаже Warner Bros
20 ноября завершается первый этап ставок на приобретение Warner Bros. Discovery, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Comcast и Netflix больше всего заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. А Paramount готова купить всю компанию, включая кабельные каналы, такие как CNN, TNT и Cartoon Network.
Продажа, безусловно, принесет больше потрясений, по крайней мере в краткосрочной перспективе, для компании, которая за семь лет меняет четвертого владельца. AT&T Inc. приобрела Time Warner Inc. у ее акционеров в 2018 году, чтобы диверсифицироваться в кино- и телепроизводство. Четыре года спустя WarnerMedia была объединена с Discovery Inc., создав нынешнюю итерацию.
Поскольку потребители и рекламодатели переходят от традиционного телевидения к стримингу, Warner Bros. испытывает трудности под своим нынешним руководством. Но из-за недавних спекуляций по поглощению, акции компании почти утроились за последние два месяца.
- Сейчас рыночная стоимость компании составляет 57 миллиардов долларов;
- Долг компании составляет около 33,5 миллиарда долларов.
Warner Bros. может не достичь соглашения ни с одним из претендентов и продолжить свой текущий план отделения своих кабельных сетей, потерпевших неудачу, от остального бизнеса в следующем году. Ожидается, что совет директоров примет окончательное решение до 25 декабря.
Продолжится ли выпуск фильмов в кинотеатрах?
Компания Netflix Inc. сообщила руководству Warner Bros., что продолжит выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить компанию.
По словам источников, Warner Bros. имеет контрактные соглашения на выпуск фильмов в кинотеатрах, которые Netflix выполнит.
До сих пор Netflix сопротивлялся распространению своих фильмов в кинотеатрах и вырос до уровня крупнейших голливудских студий, не делая этого. Возможность владения большой фильмотекой Warner Bros., вместе с договорными обязательствами, смягчила это сопротивление.
Что известно о продаже известных компаний?
Starbucks продает 60% своего бизнеса в Китае инвестиционной компании Boyu Capital за 4 миллиарда долларов, планируя закрыть сделку до начала 2026 года. Партнерство с Boyu Capital имеет целью улучшить обслуживание и увеличить количество магазинов Starbucks в Китае с 8 000 до более 20 000 в условиях снижения продаж и растущей конкуренции.
США и Китай достигли соглашения о продаже TikTok, которую Трамп считает выгодной для Америки. Соглашение предусматривает инвестиции американских инвесторов в TikTok и большую комиссию для США; продажа обусловлена требованиями законодательства США по национальной безопасности.
Diageo рассматривает возможность продажи или выделения бренда Guinness в отдельную компанию, оценивая его стоимость более 10 миллиардов долларов. Акции Diageo выросли более чем на 4% после новости о возможной продаже Guinness.