Три компании соревнуются за покупку телегиганта Warner Bros: продолжат ли выпуск фильмов

Paramount Skydance, Comcast и Netflix хотят купить Warner Bros. Каждую из фирм интересуют отдельные подразделения Warner Bros., а одна из компаний даже планирует продолжить выпуск фильмов в кинотеатрах.

Что известно о продаже Warner Bros

20 ноября завершается первый этап ставок на приобретение Warner Bros. Discovery, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Comcast и Netflix больше всего заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. А Paramount готова купить всю компанию, включая кабельные каналы, такие как CNN, TNT и Cartoon Network.

Продажа, безусловно, принесет больше потрясений, по крайней мере в краткосрочной перспективе, для компании, которая за семь лет меняет четвертого владельца. AT&T Inc. приобрела Time Warner Inc. у ее акционеров в 2018 году, чтобы диверсифицироваться в кино- и телепроизводство. Четыре года спустя WarnerMedia была объединена с Discovery Inc., создав нынешнюю итерацию.

Поскольку потребители и рекламодатели переходят от традиционного телевидения к стримингу, Warner Bros. испытывает трудности под своим нынешним руководством. Но из-за недавних спекуляций по поглощению, акции компании почти утроились за последние два месяца.

Сейчас рыночная стоимость компании составляет 57 миллиардов долларов;

Долг компании составляет около 33,5 миллиарда долларов.

Warner Bros. может не достичь соглашения ни с одним из претендентов и продолжить свой текущий план отделения своих кабельных сетей, потерпевших неудачу, от остального бизнеса в следующем году. Ожидается, что совет директоров примет окончательное решение до 25 декабря.

Продолжится ли выпуск фильмов в кинотеатрах?

Компания Netflix Inc. сообщила руководству Warner Bros., что продолжит выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить компанию.

По словам источников, Warner Bros. имеет контрактные соглашения на выпуск фильмов в кинотеатрах, которые Netflix выполнит.

До сих пор Netflix сопротивлялся распространению своих фильмов в кинотеатрах и вырос до уровня крупнейших голливудских студий, не делая этого. Возможность владения большой фильмотекой Warner Bros., вместе с договорными обязательствами, смягчила это сопротивление.

