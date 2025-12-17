Война за Warner Bros: "враждебное предложение" Paramount отклонили
- Warner Bros отклонила предложение Paramount из-за отсутствия гарантий финансирования.
- Предложение Paramount оценивало компанию в 108 миллиардов долларов, но Warner Bros также имела замечания по цене и условиям сделки.
Компании Netflix и Paramount борются за приобретение телегиганта Warner Bros, поэтому Paramount сделала "враждебное предложение". В Warner Bros его отклонили, ссылаясь на отсутствие гарантий финансирования.
Почему Warner Bros отклонила предложение Paramount?
Совет директоров отклонил предложение Paramount Skydance, ссылаясь на отсутствие гарантий финансирования, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Предложение Paramount оценивает всю компанию в 108 миллиардов долларов и включает все активы, в частности кабельные сети, такие как CNN. Среди ключевых замечаний в Warner Bros выделяют следующее:
- недостаточная цена;
- проблемы с финансированием;
- условия сделки и сравнение с предложением Netflix, которая охватывает только студию и стриминг.
Что известно о продаже Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros.
5 декабря Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телевизионные студии HBO Max. Ожидалось, что сделка будет закрыта после отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.
Впоследствии кинематографисты призвали Конгресс США вмешаться, предупреждая о кризисе в Голливуде в случае слияния, из-за возможного влияния Netflix на рынок кинотеатров. Причина – опасения массовых увольнений и антимонопольные вопросы.
Через несколько дней Paramount Skydance предложила 108,4 миллиарда долларов за приобретение Warner Bros Discovery, пытаясь бросить вызов Netflix. Компания направила письмо Warner Bros, ставя под сомнение процесс продажи и обвиняя компанию в предварительном определении Netflix как победителя.
Тогда стало известно, что правительства Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ планируют инвестировать 24 миллиарда долларов в потенциальное слияние Paramount и Warner Bros. Discovery. Paramount уверяет, что суверенные фонды этих стран не будут иметь никакого влияния на управление объединенной компанией.