Війна за Warner Bros: "ворожу пропозицію" Paramount відхилили

Рада директорів відхилила пропозицію Paramount Skydance, посилаючись на відсутність гарантій фінансування, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Пропозиція Paramount оцінює всю компанію в 108 мільярдів доларів і включає всі активи, зокрема кабельні мережі, такі як CNN. Серед ключових зауважень у Warner Bros виділяють наступне:

Paramount Skydance, Comcast, та Netflix змагаються за придбання Warner Bros., причому Paramount хоче купити всю компанію, а Comcast та Netflix зацікавлені в кіно- та телебібліотеці. Netflix навіть пообіцяв випускати фільми студії в кінотеатрах, якщо їй вдасться купити Warner Bros.

5 грудня Netflix оголосив про покупку Warner Bros. за 82,7 мільярда доларів, включаючи кіно- та телевізійні студії HBO Max. Очікувалося, що угода буде закрита після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію у третьому кварталі 2026 року.

Згодом кінематографісти закликали Конгрес США втрутитися, попереджаючи про кризу в Голлівуді у разі злиття, через можливий вплив Netflix на ринок кінотеатрів. Причина – побоювання масових звільнень та антимонопольні питання.

Через кілька днів Paramount Skydance запропонувала 108,4 мільярда доларів за придбання Warner Bros Discovery, намагаючись кинути виклик Netflix. Компанія направила листа Warner Bros, ставлячи під сумнів процес продажу та звинувачуючи компанію у попередньому визначенні Netflix як переможця.