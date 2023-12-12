Как забрать посылку в почтомате без интернета: простая инструкция

Из-за сбоя в работе мобильного оператора Киевстар многие украинцы остались без интернета. "Новая почта" рассказала, как можно забрать посылку без доступа к глобальной сети.

Как без интернета забрать посылку из почтомата

Миллионы украинцев временно не могут воспользоваться мобильной связью и интернетом от Киевстара. В работе оператора произошел масштабный технический сбой.

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В "Новой почте" сообщили, что забрать посылку из почтомата по необходимости можно и без интернета или мобильной связи. Для этого нужно выполнить простой алгоритм действий:

В приложении найти нужную экспресс-накладную;

Уплатить стоимость;

Оставить ее открытой (не закрывать приложение);

Подойдите к почтомату и включите Bluetooth:

Откройте на телефоне приложение с накладной;

Дальше все, как всегда – открываем ячейку и нажимаем "Подтвердить получение".

Если вам нужно забрать посылку из почтомата, воспользуйтесь этим алгоритмом и получите отправку без мобильной связи.