Почему нельзя выбрасывать чек из супермаркета: какие риски существуют для покупателей

Фискальный чек из супермаркета стоит сохранить даже после выхода из магазина. Он поможет подтвердить факт покупки, защитить права потребителя и урегулировать споры с продавцом, если товар окажется некачественным.

Когда может понадобиться чек

В ГПСУ подчеркивают, что расчетный документ является важным доказательством покупки. Он может быть бумажным или электронным – в частности, в виде чека, отправленного на электронную почту, или документа, доступного по QR-коду.

Именно чек поможет, если нужно подтвердить покупку, обратиться за гарантийным ремонтом или потребовать возврата средств за некачественный товар. Он также может пригодиться в случае претензий к продуктам, которые могли вызвать ухудшение самочувствия.

В то же время отсутствие фискального чека не всегда означает, что покупатель теряет право на возврат товара. Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", непродовольственный товар надлежащего качества можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки, если он не использовался, сохранены его товарный вид, свойства, пломбы и ярлыки. Факт покупки можно подтвердить и другими доказательствами.

Почему не стоит оставлять чек у кассы

Есть и другая причина взять чек с собой. Злоумышленники могут воспользоваться документом, оставленным другим покупателем: найти в торговом зале такие же товары и попытаться вынести их, предъявив чужой чек охране.

Кроме того, фискальные чеки важны для прозрачного учета продаж и уплаты налогов бизнесом. Поэтому после оплаты покупки лучше взять документ с собой или проверить, сохранилась ли его электронная версия.

К слову, когда при покупке товара кассир спрашивает, нужен ли чек, а покупатель отказывается, это не означает, что его не формируют. В таком случае продавец формирует электронный чек. Такие действия гарантируют, что продажа товаров в магазине осуществляется в соответствии с действующим законодательством.