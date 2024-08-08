Страховые компании на Западе покрывают российские нефтяные суда несмотря на санкции

Западные страховые компании обеспечивают покрытие для танкеров с российской нефтью, несмотря на санкции. Ограничение, введенное G7, позволяет страховать суда с российской нефтью, если она продается по цене ниже 60 долларов за баррель.

Почему страховщики "покрывали" российские танкеры

Несмотря на санкции, Россия продавала нефть марки Urals в балтийских портах по средней цене 69,4 доллара за баррель.

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Пять страховых компаний, включая American Club, West of England и норвежскую Gard, обеспечили покрытие для 10 танкеров, которые отправились из России в Азию.

American Club и West of England застраховали танкеры Gioiosa и Orion I, которые в начале 2024 года взяли на борт нефть от "Роснефти" и отправились в Китай.

American Club заявила, что не имела доступа к ценовой информации при страховании, а Gard полагалась на подтверждение ценового ограничения и дополнительные источники данных.

Страховщики заявили, что доверяли аттестационным письмам от участников торговли, которые подтверждали законность операций и соответствие западным санкциям.