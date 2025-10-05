На каких заправках украинцы тратят больше всего денег сейчас
- Украинцы больше всего потратили на заправках ОККО в 2025 году – почти 5,5 миллиардов гривен, по данным Monobank.
- Второе и третье места по расходам занимают заправки WOG и UPG с затратами 4,2 миллиарда и 1,2 миллиарда гривен соответственно.
Заправки уже давно перестали быть местом, где есть возможность приобрести только топливо. Сейчас там можно хорошо поесть, попить кофе, зарядить гаджет и купить много чего интересного, например книги или инструменты. Соответственно, именно на заправках тратятся значительные средства.
На какой заправке расходы в 2025 году самые большие?
Статистика показывает, что украинцы больше всего потратили в этом году на заправках ОККО – почти 5,5 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Monobank.
Читайте также Более 400 посылок превратились в пепел: россияне уничтожили отделение "Новой почты" в Донецкой области
Обратите внимание! Приведенные данные основаны на статистике Monobank. По состоянию на сейчас, этим банком пользуются примерно 9,9 миллиона пользователей.
Второе место по расходам занимает WOG. Там украинцы "оставили" – около 4,2 миллиарда гривен за 2025 год.
Замыкает тройку UPG. Тут расходы составили ориентировочно – 1,2 миллиарда гривен с начала года.
Сколько украинцы потратили на заправках с начала 2025 года / Скриншот Дашборд Monobank
Интересно, что, если брать весь период с момента запуска Monobank (примерно с декабря 2017 года и до сих пор) лидером так же является ОККО – почти 26,6 миллиарда гривен.
Сколько украинцы потратили с карты моно на заправках с момента открытия монобанка / Скриншот Дашборд Monobank
Также значительные расходы украинцы имели в течение этого периода на заправках:
- WOG – около 12,8 миллиарда гривен;
- UPG – 4,9 миллиарда гривен;
- SOCAR – 3,6 миллиарда гривен.
Заметьте! Речь идет именно о безналичных расчетах. В этих суммах не учитываются расходы осуществленные через другие банки, или наличными.
Последние важные новости об АЗС
SOCAR может получить контроль над крупной сетью АЗС в Италии. Точные условия этой сделки пока неизвестны, сообщает Reuters.
Shell проводит ребрендинг АЗС, изменения будут касаться 118 заправок по Украине. Дело в том, что они "переходят" к Ukrnafta.