OpenAI решил отложить запуск GPT Store: почему магазин чат-ботов откроют позже

Уже вскоре создатели ChatGPT наделают шум в технологическом мире. Планируемую дату несколько сместили, однако масштабы события от этого вряд ли уменьшатся.

На своей первой конференции OpenAI сообщила, что позволит пользователям создавать собственные версии GPT без изучения программирования. Открытие GPT Store, как назвали проект, было запланировано к концу 2023 года.

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Недавно пользователи, создававшие собственные чат-боты GPT, получили письма от OpenAI с уведомлением о том, что запуск GPT Store состоится в начале 2024 года. Причина – устранение и восстановление в должности Сэма Альтмана, главного исполнительного директора компании.

Хотя мы ожидали выпустить его в этом месяце, несколько неожиданных вещей нам мешали!

– говорится в сообщении.

Как сообщают эксперты, GPT Store должен стать гарантией того, что именно OpenAI останется лидером на быстро переполняющемся рынке искусственных интеллектов. Компания привлекает в обучение машинных моделей миллиарды долларов, однако конкуренты бодрствуют и тоже готовятся к большому рывку.

OpenAI также сообщили, что позволят зарабатывать на собственных чат-ботах и использовать программы в App Store. Следовательно, каждый желающий сможет создать чат-бот под индивидуальные потребности или не требование бизнеса.