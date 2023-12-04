На своїй першій конференції OpenAI повідомила про те, що дасть змогу користувачам створювати власні версії GPT без вивчення програмування. Відкриття GPT Store, як назвали проєкт, було заплановане на кінець 2023 року.

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Нещодавно користувачі, які створювали власні чат-боти GPT, отримали листи від OpenAI з повідомленням про те, що запуск GPT Store відбудеться на початку 2024 року. Причина – усунення та відновлення на посаді Сема Альтмана, головного виконавчого директора компанії.

Хоча ми очікували випустити його цього місяця, кілька несподіваних речей заважали нам!

– йдеться у повідомленні.

Як повідомляють експерти, GPT Store повинен стати гарантією того, що саме OpenAI залишиться лідером на ринку штучних інтелектів, який швидко переповнюється. Компанія залучає у навчання машинних моделей мільярди доларів, проте конкуренти не сплять та теж готуються до великого ривка.

В OpenAI також повідомили, що дозволять заробляти на власних чат-ботах та використовувати програми в App Store. Відтак, кожен охочий зможе створити чат-бота під індивідуальні потреби або не вимогу бізнесу.