На своей первой конференции OpenAI сообщила, что позволит пользователям создавать собственные версии GPT без изучения программирования. Открытие GPT Store, как назвали проект, было запланировано к концу 2023 года.

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Недавно пользователи, создававшие собственные чат-боты GPT, получили письма от OpenAI с уведомлением о том, что запуск GPT Store состоится в начале 2024 года. Причина – устранение и восстановление в должности Сэма Альтмана, главного исполнительного директора компании.

Хотя мы ожидали выпустить его в этом месяце, несколько неожиданных вещей нам мешали!

– говорится в сообщении.

Как сообщают эксперты, GPT Store должен стать гарантией того, что именно OpenAI останется лидером на быстро переполняющемся рынке искусственных интеллектов. Компания привлекает в обучение машинных моделей миллиарды долларов, однако конкуренты бодрствуют и тоже готовятся к большому рывку.

OpenAI также сообщили, что позволят зарабатывать на собственных чат-ботах и использовать программы в App Store. Следовательно, каждый желающий сможет создать чат-бот под индивидуальные потребности или не требование бизнеса.