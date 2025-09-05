Испанская компания Inditex, которая владеет всемирно известной маркой одежды Zara, решила зарегистрировать новый товарный знак в России. Однако эксперты советуют пока не ждать открытия магазинов бренда.

Вернется ли Zara в Россию?

Заявка на регистрацию торговой марки не означает, что Zara сразу же вернется на российский рынок. Об этом заявил представитель Союза торговых центров России Павел Люлин, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Я не вижу признаков возвращения, но они обязательно появятся, когда начнется политическое потепление в отношениях с Западом и начнут снимать трансграничные санкции. Пока что об этом говорить рано,

– считает Люлин.

По его словам, регистрация торгового знака необходима компании, чтобы защитить бренд в России. Если Inditex этого не сделает, то существует большой риск, что какая-то другая компания использует ситуацию в свою пользу и зарегистрирует "свою Zara".

При этом Люлин добавил, что нишу Zara пока никто не заполнил, поскольку испанский бренд предлагал доступные и модные вещи.

То, что сейчас представлено на российском рынке, – или дорогой сегмент моды, или дешевый, но не модный. Поэтому, думаю, бренду есть куда возвращаться, –

уверен эксперт.

Ранее в Союзе торговых центров предполагали, что Zara может вернуться в Россию не ранее, чем в 2027 году или 2029-м. Сейчас же на ее торговых площадях работает бренд Maag.

Что известно о бренде Zara? Zara – это испанский бренд одежды, обуви и аксессуаров, основанный в 1974 году Амансио Ортегой. Он входит в состав корпорации Inditex – одного из крупнейших ритейлеров моды в мире.

Бренд известен своей концепцией "быстрой моды": новые коллекции создаются и появляются в магазинах в течение нескольких недель, что позволяет оперативно реагировать на тренды.

Сегодня Zara имеет тысячи магазинов в более чем 100 странах мира. До начала полномасштабной войны против Украины имела более 500 магазинов в России.

Что известно о работе Zara в России?