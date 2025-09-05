Іспанська компанія Inditex, яка володіє всесвітньо відомою маркою одягу Zara, вирішила зареєструвати новий товарний знак в Росії. Однак експерти радять поки не чекати відкриття магазинів бренду. .

Чи повернеться Zara в Росію?

Заявка на реєстрацію торгівельної марки не означає, що Zara одразу ж повернеться на російський ринок. Про це заявив представник Союзу торгових центрів Росії Павло Люлін, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Я не бачу ознак повернення, але вони обов’язково з’являться, коли почнеться політичне потепління у відносинах із Заходом і почнуть знімати транскордонні санкції. Поки що про це говорити зарано,

– вважає Люлін.

За його словами, реєстрація торгівельного знаку необхідна компанії, щоб захистити бренд в Росії. Якщо Inditex цього не зробить, то існує великий ризик, що якась інша компанія використає ситуацію на свою користь та зареєструє "свою Zara".

При цьому Люлін додав, що нішу Zara поки ніхто не заповнив, оскільки іспанський бренд пропонував доступні і модні речі.

Те, що зараз представлено на російському ринку, – або дорогий сегмент моди, або дешевий, але не модний. Тому, думаю, бренду є куди повертатися, –

упевнений експерт.

Раніше в Союзі торгових центрів припускали, що Zara може повернутися до Росії не раніше, ніж у 2027 році або 2029-му. Наразі ж на її торгових площах працює бренд Maag.

Що відомо про бренд Zara? Zara – це іспанський бренд одягу, взуття та аксесуарів, заснований у 1974 році Амансіо Ортегою. Він входить до складу корпорації Inditex – одного з найбільших рітейлерів моди у світі.

Бренд відомий своєю концепцією "швидкої моди": нові колекції створюються та з’являються у магазинах упродовж кількох тижнів, що дозволяє оперативно реагувати на тренди.

Сьогодні Zara має тисячі магазинів у понад 100 країнах світу. До початку повномасштабної війни проти України мала понад 500 магазинів у Росії.

Що відомо про роботу Zara в Росії?