Есть три тенденции: что с зарплатами ІТ-специалистов
Сейчас на рынке IT наблюдается несколько тенденций, в том числе и зарплатных. На DOU завершился летний зарплатный цикл.
Какие тенденции существуют в зарплатах ИТ-специалистов
Первым моментом, который отметили в DOU, является то, что не произошло тотального снижения зарплат.
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Ситуация очень отличается у специалистов различных специализаций, тайтлов и опыта. Где-то зарплаты даже растут, где-то стабильные, но во многих случаях есть и падение,
– написали в компании.
Самыми привлекательными работодателями становятся продуктовые компании. Говорится о тех, которые предлагают самые высокие зарплаты.Напомним! Ранее самые высокие зарплаты были в аустаффинге и стартапах.
Войти в ИТ становится все сложнее. Заметно уменьшилось количество интернов, джунов и специалистов с опытом менее года – во всех направлениях и специализациях,
– добавили в DOU.
Каким будет Единый налог в августе
- ФЛП 1 группы должен заплатить 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
- ФЛП 2 группы заплатит 1 600 гривен (это 20% от минимальной зарплаты);
- ФЛП 3 группы должен заплатить фиксированный ЕН на уровне 2023 года (3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС).