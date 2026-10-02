Сколько зарабатывают учителя, репетиторы и воспитатели в Украине в 2026 году

Накануне Дня учителя в Украине зафиксировали значительный рост предложений по заработной плате в сферах школьного образования, репетиторства и дошкольного воспитания. По данным МОН, в 2026 году должностные оклады педагогов выросли в целом на 50% по сравнению с прошлым годом благодаря повышениям в январе и сентябре.

Как росли медианные выплаты за последние два года

Накануне Дня учителя в Украине зафиксировали существенный рост зарплатных предложений в сферах школьного образования, репетиторства и дошкольного воспитания. По данным МОН, в 2026 году должностные должностные оклады педагогов выросли в целом на 50% по сравнению с прошлым годом благодаря повышениям в январе и сентябре. Аналитики сервиса OLX Работа исследовали, как в связи с этим изменились медианные оклады на рынке труда.

Аналитический обзор рынка основан на сравнении показателей за август 2024, 2025 и 2026 годов для трех популярных образовательных категорий.

Интересно! За последние два года медианные зарплаты выросли по всем анализируемым должностям. Доход учителя или преподавателя в 2025 году вырос на +3% до 15,5 тысячи гривен, а в 2026 году демонстрирует рост на +29%, достигнув 20 тысяч гривен. Общий двухлетний рост для этой категории составляет +32%.

У репетиторов в 2025 году зафиксировали увеличение предложений на +30% до 19,5 тысячи гривен, тогда как в 2026 году доход вырос еще на +3% и составил 20 тысяч гривен. В сумме за два года заработок частных преподавателей вырос на +33%.

Медианный доход воспитателей в 2025 году вырос на +23% до 16 тысяч гривен, а в 2026 году прибавил еще +16%, достигнув 18,5 тысячи гривен. За два года рост предложений по заработной плате в этой сфере составил +39%. При этом эксперты подчеркивают, что итоговый доход работника может быть выше за счет специфических доплат и дополнительной нагрузки.

Сейчас мы уже наблюдаем заметный рост предложений по заработной плате в сфере образования. В то же время важно понимать, что в государственных учебных заведениях к этому могут также добавляться доплаты и надбавки за престижность, выслугу лет, классный руководитель, если речь идет об учителях. С введением нововведений с 1 сентября мы ожидаем, что зарплаты работников сферы образования вырастут, и это очень позитивно, учитывая важность образования и нехватку специалистов в этой сфере,

– Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

Динамика заработных плат в регионах Украины

Изменение зарплатных предложений за год имеет свои особенности в зависимости от области. На должностях учителя и преподавателя наибольший темп роста продемонстрировали Днепропетровская и Одесская области, где медианные выплаты выросли на +33% – до 17 тысяч гривен и 20 тысяч гривен соответственно. В Киевской области годовой прирост составил +19%, а медианный показатель достиг 25 тысяч гривен.

Обратите внимание! Среди воспитателей наибольший рост был зафиксирован в Харьковской области, где предложения выросли на +27% до 17,5 тысячи гривен. В Киевской области оклады воспитателей выросли на +13% до 22,5 тысячи гривен, а в Одесской – на +7% до 16 тысяч гривен.

Пересмотр ставок работодателями и государственные решения отражают общую положительную тенденцию в отрасли. В условиях дефицита кадров уровень заработной платы является ключевым фактором для привлечения новых специалистов и удержания уже имеющихся сотрудников.

Ранее мы писали, что бронирование военнообязанных работников стало для украинского бизнеса не только инструментом удержания кадров, но и фактором, влияющим на официальное трудоустройство и зарплаты. Известно, что наибольшая доля забронированных рабочих мест приходится на перерабатывающую промышленность.