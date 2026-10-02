Як зростали медіанні виплати за останні два роки

Напередодні Дня вчителя в Україні зафіксували суттєве зростання зарплатних пропозицій у сферах шкільної освіти, репетиторства та дошкільного виховання. За даними МОН, у 2026 році посадові оклади педагогів зросли загалом на 50% порівняно з минулим роком завдяки підвищенням у січні та вересні. Аналітики сервісу OLX Робота дослідили, як у зв'язку з цим змінилися медіанні оклади на ринку праці.

Аналітичний огляд ринку базується на порівнянні показників за серпень 2024, 2025 та 2026 років для трьох популярних освітніх категорій.

Цікаво! За останні два роки медіанні зарплати зросли за всіма аналізованими позиціями. Дохід вчителя або викладача у 2025 році піднявся на +3% до 15,5 тисячі гривень, а в 2026 році демонструє зростання на +29%, досягши 20 тисяч гривень. Загальне дворічне зростання для цієї категорії становить +32%.

У репетиторів у 2025 році зафіксували збільшення пропозицій на +30% до 19,5 тисячі гривень, тоді як у 2026 році дохід піднявся ще на +3% і становив 20 тисяч гривень. Сумарно за два роки заробіток приватних викладачів піднявся на +33%.

Медіанний дохід вихователів у 2025 році зріс на +23% до 16 тисяч гривень, а в 2026 році додав ще +16%, сягнувши 18,5 тисячі гривень. За два роки зростання зарплатних пропозицій у цій сфері склало +39%. При цьому експерти підкреслюють, що підсумковий дохід працівника може бути вищим за рахунок специфічних доплат та додаткового навантаження.

Наразі ми вже бачимо помітне зростання зарплатних пропозицій у сфері освіти. Водночас важливо розуміти, що в державних навчальних закладах сюди можуть також додаватись доплати та надбавки за престижність, вислугу років, класне керівництво, якщо ми говоримо про вчителів. Із нововведеннями, з 1 вересня, очікуємо, що зарплати освітян зростуть і це дуже позитивно з огляду на значення освіти та нестачу фахівців в освітній сфері,

– Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

Динаміка заробітних плат у регіонах України

Зміна зарплатних пропозицій за рік має свої особливості залежно від області. На посадах вчителя та викладача найбільший темп зростання продемонстрували Дніпропетровська та Одеська області, де медіанні виплати піднялися на +33% – до 17 тисяч гривень та 20 тисяч гривень відповідно. У Київській області річний приріст склав +19%, а медіанний показник сягнув 25 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Серед вихователів найвищу динаміку зареєстрували в Харківській області, де пропозиції зросли на +27% до 17,5 тисячі гривень. У Київській області оклади вихователів зросли на +13% до 22,5 тисячі гривень, а в Одеській – на +7% до 16 тисяч гривень.

Перегляд ставок працедавцями та державні рішення відображають загальну позитивну тенденцію в галузі. В умовах дефіциту кадрів рівень заробітної плати виступає ключовим фактором для залучення нових спеціалістів та збереження вже наявних працівників.

Раніше ми писали, що бронювання військовозобов'язаних працівників стало для українського бізнесу не лише інструментом збереження кадрів, а й фактором, який впливає на офіційне працевлаштування та зарплати. Відомо, що найбільша частка заброньованих припадає на переробну промисловість.