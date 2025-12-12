Россиян обманывают на деньги: вахтовики не могут вернуться домой из-за задержек зарплат
- В России вахтовики сталкиваются с задержками зарплат, что не позволяет им вернуться домой и вынуждает брать кредиты.
- В 2025 году зафиксированы случаи задержки зарплат во многих регионах, в частности в Свердловской, Калининградской областях и других, причем долги за июль выросли на 25%.
Россияне, которые работают вахтовиками, начали массово сталкиваться с задержкой и невыплатой зарплат. Из-за этого они не имеют денег, чтобы вернуться домой, поэтому вынуждены иногда брать кредиты.
Почему происходят задержки зарплат вахтовикам?
Подобные случаи в 2025 году зафиксированы в Свердловской и Калининградской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Приморье, на Чукотке и других регионах, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Известия".
Так, 200 вахтовиков, которые заключили контракты с ООО "ХК Новолекс", оказались фактически заблокированными на месторождении Волковского в Нижнем Тагиле из-за невыплаты зарплат в течение двух месяцев. Похожая проблема возникла на объекте ООО "СКК" ("Строительно-сервисная компания").
До этого 300 вахтовиков на месторождении Таналау на севере Красноярского края также жаловались, что остались без выплат и не могут вернуться домой. Работникам на Приморской ГРЭС ранее пришлось брать кредиты, чтобы уехать с вахты из-за невыплаты зарплат.
В общем ситуация в вахтовой сфере очень тяжелая. Компании, которые не платят зарплаты, часто просто меняют юрлица и набирают новых людей на объект, оставив бывших работников без выплат. На данный момент долго не выплачивают зарплаты компании "СМТ" в Екатеринбурге, "Гарантбуд" в Тольятти, а также около 34 фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калуги, Грозного, Нижнего Новгорода, Магадана и других городов.
Проблема заключается в том, что многими объектами занимаются подрядчики и субподрядчики, которые нанимают вахтовиков.
Обращаешься с претензией к заказчику, а он отвечает, что деньги на все объекты в России переводит вовремя. Просто где-то на уровне очередного подрядчика-субподрядчика деньги теряются,
Как в России экономят на рабочих?
Во II квартале 2025 года 30% российских компаний решили экономить на персонале, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Это значительно меньше, чем до этого – 18% в начале года и 9% в конце 2024-го. Предприятия, в частности, придерживаются следующего плана:
- замораживание процедуры найма новых кадров;
- урезание соцпакета (отмена премий и сокращение полной занятости).
Долги по выплате зарплат только за июль выросли на 25%: с 1,3 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда рублей.
Проблемы российских компаний
В 2025 году компании России сталкиваются с проблемами неплатежей, падением спроса и нехваткой оборотных средств. Большинство предприятий принимают меры оптимизации, уменьшая административные расходы, сокращая инвестиционные программы и откладывая планы расширения.
Российские компании планируют повысить цены на 6,3% в пересчете на год из-за отмены льгот и повышения НДС. Ставка НДС в России вырастет с 20% до 22%, снижая объем доходов, после которого бизнес должен платить НДС, что приведет к повышению цен на 10 – 25%.
"АвтоВАЗ" снизил производственный план на 2025 год с 456 тысяч до 274 тысяч машин из-за обвала продаж Lada на 25%. Завод перешел на 4-дневную рабочую неделю, сократил количество смен с трех до одной и урезал зарплаты рабочим с 70 тысяч до 40 тысяч рублей.