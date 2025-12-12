Россиян обманывают на деньги: вахтовики не могут вернуться домой из-за задержек зарплат

Россияне, которые работают вахтовиками, начали массово сталкиваться с задержкой и невыплатой зарплат. Из-за этого они не имеют денег, чтобы вернуться домой, поэтому вынуждены иногда брать кредиты.

Почему происходят задержки зарплат вахтовикам?

Подобные случаи в 2025 году зафиксированы в Свердловской и Калининградской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Приморье, на Чукотке и других регионах, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Известия".

Так, 200 вахтовиков, которые заключили контракты с ООО "ХК Новолекс", оказались фактически заблокированными на месторождении Волковского в Нижнем Тагиле из-за невыплаты зарплат в течение двух месяцев. Похожая проблема возникла на объекте ООО "СКК" ("Строительно-сервисная компания").

До этого 300 вахтовиков на месторождении Таналау на севере Красноярского края также жаловались, что остались без выплат и не могут вернуться домой. Работникам на Приморской ГРЭС ранее пришлось брать кредиты, чтобы уехать с вахты из-за невыплаты зарплат.

В общем ситуация в вахтовой сфере очень тяжелая. Компании, которые не платят зарплаты, часто просто меняют юрлица и набирают новых людей на объект, оставив бывших работников без выплат. На данный момент долго не выплачивают зарплаты компании "СМТ" в Екатеринбурге, "Гарантбуд" в Тольятти, а также около 34 фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калуги, Грозного, Нижнего Новгорода, Магадана и других городов.

Проблема заключается в том, что многими объектами занимаются подрядчики и субподрядчики, которые нанимают вахтовиков.

Обращаешься с претензией к заказчику, а он отвечает, что деньги на все объекты в России переводит вовремя. Просто где-то на уровне очередного подрядчика-субподрядчика деньги теряются,

– пишут в издании.

Как в России экономят на рабочих?

Во II квартале 2025 года 30% российских компаний решили экономить на персонале, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Это значительно меньше, чем до этого – 18% в начале года и 9% в конце 2024-го. Предприятия, в частности, придерживаются следующего плана:

замораживание процедуры найма новых кадров;

урезание соцпакета (отмена премий и сокращение полной занятости).

Долги по выплате зарплат только за июль выросли на 25%: с 1,3 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда рублей.

Проблемы российских компаний