Предприятие "Elvorti" хоть не было создано украинцами, но стало одним из ведущих украинских предприятий в Украине в области сельскохозяйственных машин. Все началось с желания создать собственное дело двух братьев британцев, Роберта и Томаса Эльворти, которые в 1874 году оказались в окрестностях Елисаветграда (ныне Кропивницкий).

Как из небольшой мастерской вырос завод?

Известно, что братья Эльворти сначала открыли небольшую ремонтную мастерскую сельскохозяйственных машин и орудий, ввозившихся в Российскую империю из Англии, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Изобретения Томаса и Роберта стали всемирно известными, среди которых есть устройство для сжигания соломы, которое хотели приписать какому-то неизвестному рабочему.

Не менее известной стала их сеялка, которая теперь находится как экспонат в десятках локальных музеях и иллюстрирует развитие украинских земель в 19 веке.

Заметьте! Предприятие "Elvorti" является одним из старейших на Кировоградщине.

Что производили на заводе "Elvorti"?

В 80-е годы 19 века завод стал одним из крупнейших по производству сеялок во всей Европе, пишет аграрное издание Agri-Gator. А в 90-е годы на "Elvorti" начали производство дисковых сеялок.

В 1913 году на заводе работало 3 000 человек, зато производство сельхозмашин достигло количества в более 38 тысяч.

Кроме сеялок, на заводе изготавливали плуги, бороны. Впоследствии культиваторы, косилки и другую современную технику.

Также, предприятие давало жителям города не только работу, но и обеспечивало социальные потребности – от жилья до детских садов.

Как менялся завод "Elvorti" до сегодняшнего дня?

С приходом коммунистов к власти, в 1919 году Высший совет народного хозяйства Украины принял решение национализировать "Elvorti" и переименовать в "Первый государственный машиностроительный завод города Елисаветград".

Впоследствии завод снова переименовывают – на "Красная звезда".

Во время Второй мировой войны завод был уничтожен более чем на 84%, после освобождения Кировограда (ныне Кропивницкий) предприятие начали восстанавливать. В тот же год было даже изготовлено 262 сеялки.

Согласно данным Энциклопедии современной Украины, в 1966 году завод уже производил почти 109 тысяч сеялок и тукоразбрасывателей, а в 1980-х годах только сеялок предприятием производило на уровне около 90 тысяч.

На сегодня "Elvorti" до сих пор работает в Украине, а на 2025 год ожидалось, что компания планировала увеличить объем реализации на 25% по сравнению с 2024 годом.

Интересно, что только после обретения независимости в Украине был построен памятник основателям – братьям Роберту и Томасу Эльворти. А в 2004 году завод даже посещали потомки Эльворти – Майкл и Роджерс Кларксон Вебб.

