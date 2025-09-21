Підприємство "Elvorti" хоч не було створено українцями, але стало одним із провідних українських підприємств в Україні у галузі сільськогосподарських машин. Все почалося з бажання створити власну справу двох братів британців, Роберта та Томаса Ельворті, які у 1874 році опинилися на околицях Єлисаветграда (нині Кропивницький).

Як з невеликої майстерні виріс завод?

Відомо, що брати Ельворті спочатку відкрили невелику ремонтну майстерню сільськогосподарських машин та знарядь, що ввозилися в Російську імперію з Англії, передає 24 Канал з посиланням на Forbes.

Винаходи Томаса та Роберта стали всесвітньо відомими, серед яких є пристрій для спалення соломи, який хотіли приписати якомусь невідомому робітнику.

Не менш відомою стала їхня сіялка, яка тепер перебуває як експонат в десятках локальних музеях та ілюструє розвиток українських земель у 19 столітті.

Зауважте! Підприємство "Elvorti" є одним із найстаріших на Кіровоградщині.

Що виробляли на заводі "Elvorti"?

У 80-ті роки 19 століття завод став одним із найбільших з виробництва сівалок у цілій Європі, пише аграрне видання Agri-Gator. А у 90-ті роки на "Elvorti" розпочали виробництво дискових сівалок.

У 1913 році на заводі працювало 3 000 осіб, натомість виробництво сільгоспмашин сягнуло кількості в понад 38 тисяч.

Крім сівалок, на заводі виготовляли плуги, борони. Згодом культиватори, косарки та іншу сучасну техніку.

Також, підприємство давало жителям міста не лише роботу, але й забезпечувало соціальні потреби – від житла до дитячих садочків.

Як змінювався завод "Elvorti" до сьогодення?

З приходом комуністів до влади, у 1919 році Вища рада народного господарства України ухвалила рішення націоналізувати "Elvorti" та перейменувати на "Перший державний машинобудівний завод міста Єлисаветград".

Згодом завод знову перейменовують – на "Червона зірка".

Під час Другої світової війни завод було знищено на понад 84%, після визволення Кіровограда (нині Кропивницький) підприємство почали відбудовувати. У той же рік було навіть виготовлено 262 сівалки.

Відповідно до даних Енциклопедії сучасної України, у 1966 році завод вже виробляв майже 109 тисяч сівалок та тукорозкидачів, а у 1980-х роках лише сівалок підприємством виробляло на рівні близько 90 тисяч.

На сьогодні "Elvorti" досі працює в Україні, а на 2025 рік очікувалося, що компанія планувала збільшити обсяг реалізації на 25% порівняно з 2024 роком.

Цікаво, що лише після здобуття незалежності в Україні було збудовано пам'ятник засновникам – братам Роберту та Томасу Ельворті. А у 2004 році завод навіть відвідували нащадки Ельворті – Майкл та Роджерс Кларксон Вебб.

