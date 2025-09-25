Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел аукцион по приватизации более 73% акций акционерного общества "Завод "КВАНТ", расположенного в столице. Торги завершились продажей контрольного пакета за 401,5 миллиона гривен.

Государство продало завод "Квант"?

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ, передает 24 Канал. Аукцион состоялся на электронной площадке "Prozorro.Продажи", где за пакет акций соревновались пять участников.

В результате конкурентной борьбы стоимость объекта выросла в 2,32 раза от стартовой. Самое высокое предложение сделала компания ООО "ДЖЕНЕРАЛ АГРО ТРЕЙД", которая и стала победителем торгов.

Надеемся, что инвестор модернизирует предприятие, обновит производственные мощности и создаст новые рабочие места. А полученные средства пойдут на укрепление экономики и обороноспособности государства,

– прокомментировала результаты торгов исполняющая обязанности председателя ФГИУ Иванна Смачило.

Что надо знать о "Кванте"?

Справочно. АО "Завод "Квант" расположен в Голосеевском районе Киева. Его преимущества – выгодное месторасположение и значительная площадь производственных помещений, что делает объект привлекательным для дальнейшего развития бизнеса.

"Завод "Квант" имеет сложную историю. В 1998 году предприятие было признано банкротом, однако в 2011 году его передали в состав концерна "Укроборонпром". В 2016 году дело о банкротстве было официально закрыто Высшим хозяйственным судом.

Несмотря на попытки реанимировать производство, предприятие длительное время не получало государственного оборонного заказа. В 2018 году "Укринформ" писал о попытках рейдерского захвата завода.

Как и многие другие госпредприятия в сфере ОПК, до начала полномасштабного вторжения "Квант" фактически не осуществлял активной производственной деятельности.

