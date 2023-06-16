Бывший Альфа-банк теперь можно национализировать: Зеленский уже подписал нужный закон

Бывший Альфа-банк, владельцем которого является подсанкционный Михаил Фридман, в скором времени должен стать государственной собственностью. Никаких юридических препятствий больше не существует.

Национализация Альфа-банка теперь только вопрос времени. Продолжительность процесса была предопределена законодательством.

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Закон уже подписан

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Владимир Зеленский уже поставил свою подпись под законом, позволяющим выводить с рынка банки, владельцы которых находятся под санкциями.

Президент наконец-то подписал наш законопроект о выводе с рынка системных банков с подсанкционными владельцами №9107-1. Он вступает в силу через день после опубликования, то есть уже на этой неделе. А дальше НБУ обязан начать процедуру национализации одного банка, то есть экс-Альфы,

– заявил Железняк.

Напомним, бывший Альфа-банк является собственностью российского олигарха Михаила Фридмана. Он много раз просил снять с него санкции и даже обещал заплатить деньги Украине, но никакого результата это не дало.

На сторону Фридмана стала так называемая российская оппозиция, которая не устает взывать об инвестициях Фридмана в Украину и его дружбе с Борисом Немцовым, пытаясь выставить его борцом с режимом Путина.