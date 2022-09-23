Зеленского и украинцев удостоили награды филантропического саммита Forbes 400

Владимир Зеленский 23 сентября принял участие в Forbes 400 Summit on Philantropy. Президент выступил с речью в режиме онлайн, после чего его и весь украинский народ удостоили награды саммита.

О награждении Зеленского и всех украинцев объявил основатель некоммерческой организации World Central Kitchen Хосе Андрес. Он подчеркнул, что Украина борется не только за собственную демократию и свободу, но и за свободу и демократию во всем мире, передает Бизнес 24.

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Выступление Зеленского на Forbes 400 Summit on Philantropy 2022

Владимир Зеленский начал свою речь с утверждения, что Украина сейчас – единственное место на земле, которое очень органично сочетает инвестирование и филантропию. Президент обратил внимание на опыт, который приобрело наше государство, и который могут приобрести другие страны вместе с нами.

По словам Зеленского, в Украине можно быть инвестором и, как результат этого, де-факто филантропом по отношению к другим. Можно быть обычным бизнесменом, и такая привычная экономическая активность трансформируется в настоящую помощь для сотен миллионов и даже миллиардов людей.

Просто посмотрите, как многое в мире зависит от поставок аграрной продукции из Украины на глобальный рынок. Для субъектов агросектора, бизнесменов и фермеров в Украине это бизнес, работа, экономика. Но, как следствие, это право на еду для сотен миллионов людей в странах Африки, Азии, Европы,

– привел пример президент.

Лидер нашего государства подчеркнул, что сейчас Украина отправляет агропродукцию в Эфиопию, Сомали, Йемен и другие страны, и это реальное спасение жизней. Однако очень многое зависит от логистики.

Когда россия заблокировала наши морские порты, экспорт сократился в разы. Потому что зерно, подсолнечник и другое агросырье – это груз, логистику поставки которого очень и очень сложно перестроить. Большие объемы могут доставляться сейчас прежде всего морем. Надо больше инвестиций в расширение технологий экспорта,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, инвестируя в агропереработку в Украине и строительство хранилищ для продовольствия, можно не только расширить логистические возможности для поставок агропродукции, но и расширить номенклатуру экспортируемых товаров.

Чем больше добавленной стоимости производит Украина, тем больше добавленной безопасности получают люди в мире,

– заявил президент.

Экспорт энергоресурсов

Зеленский также не обошел вниманием производство в Украине электроэнергии. С одной стороны, по его словам, это довольно прибыльный бизнес, однако, учитывая возможность нашего государства экспортировать ресурс, это реальный инструмент недопущения энергетической бедности для десятков миллионов людей в странах Европы.

Президент подчеркнул, что в настоящее время к нашему государству обращается Молдова, Румыния, Польша и другие страны с просьбой помочь им электричеством зимой. Мы готовы помогать и именно поэтому инвестиции в расширение наших энергомощностей – это спасение от холода для ряда народов.

Более того! Возможность для Украины экспортировать десятки гигаватт электричества – немаловажный фактор в европейской климатической политике. Сейчас Европа, к сожалению, все еще сильно зависит от грязных энергоресурсов россии. Они грязные не только потому, что их продажа – способ россии финансировать войну. Не только потому, что их сожжение загрязняет атмосферу. А еще и потому, что они добываются настолько грубо и неаккуратно по отношению к окружающей среде, что их добыча в россии является синонимом экологического бедствия,

– отметил президент.

Также Зеленский отметил колоссальные возможности Украины в развитии водородной энергетики и транспортировке "зеленого" водорода в страны Европы. Солнце, ветер, атомная энергетика – все это у нас есть, и есть не просто миллиарды долларов, которые можно инвестировать и заработать, а миллиарды долларов, которые будут работать на помощь разным странам и народам.

Вектор на экологичность

По словам президента, Украина ежегодно генерирует десятки миллионов кубов древесины. При этом обеспечивается восстановление лесов. Инвестиции в производство экологических товаров из дерева и целлюлозы в нашем государстве – это способ уменьшить использование нефтепродуктов и пластика в мире, а также часть совместной защиты окружающей среды.

Другой пример – всему миру необходимы удобрения для производства продуктов питания. Вместо того чтобы покупать или производить их из российского газа, можно построить мощности для производства десятков миллионов тонн чистого и дешевого аммиака в Украине.

Украина никогда не вела незаконные войны. Мы – не агрессоры. Мы никогда не желали зла другим народам. Мы никогда не делали геополитику средством для покорения кого-то другого… Когда любой экономический игрок работает у нас, это означает, что экономический потенциал, который он создает своим бизнесом, помогает реализации только мира, только мирных целей,

– отметил Зеленский.

Почему стоит инвестировать в Украину

Президент подчеркнул, что любая компания, которая продолжает работать в россии, косвенно помогает злу – по меньшей мере, платит налоги в бюджет страны-агрессорки, то есть поддерживает ее экономику, которая служит террору. По его словам, когда любое государство заигрывается с геополитикой и становится агрессором, бизнес неизбежно становится соучастником этого зла.

Именно поэтому мы предлагаем всем компаниям и мировому бизнесу начинать деятельность в Украине – локализовать здесь свое производство, работать с нашим государством, чтобы получить доступ к огромным рынкам ЕС, Великобритании, Канады и другим нациям, с которыми мы дружны.

Зеленский добавил, что сейчас мы отдаем приоритет развитию разных отраслей нашей перерабатывающей промышленности и даже имеем специальную программу ее развития. Украина предлагает мировым инвесторам приобщиться к ее реализации.

Это именно тот процесс, когда инвестиции, бизнес, экономика, просто работая, становятся филантропией, потому что могут увеличить потенциал мира в мире и уменьшить потенциал агрессоров,

– отметил лидер Украины.

К слову, президент также отметил перспективы и возможности нашего IT-сектора и отрасли производства дронов. Он подчеркнул, что цифровизация в Украине имеет мощный социальный аспект – это цифровые документы, доступ к услугам онлайн, а также высокий уровень цифровизации бизнес-процессов.

Любое существенное усилие бизнеса приводит к таким результатам, которые прямо или косвенно могут повлиять на жизнь других людей, могут сделать добро… Бизнес имеет эту силу, и я призываю всех вас смело использовать эту силу бизнеса – инвестировать так, чтобы это было одновременно и помощью для нормальной жизни разных народов. Приглашаю всех вас в Украину,

– подытожил Владимир Зеленский.

Речь Зеленского и награждение на Forbes 400 Summit on Philantropy 2022: смотрите видео