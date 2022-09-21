Прогнозы бизнеса на 2023 год
- 28% директоров рассчитывают в 2023 году удержать бизнес-показатели на нынешнем уровне.
- 25% ожидают ухудшения положения дел у их бизнеса, в прошлом году их было всего 2%.
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На какой финансовый результат рассчитывает бизнес
Большинство компаний рассчитывают в следующем году на положительный финансовый результат. Следовательно, 58% опрошенных респондентов ожидают роста доходов в гривне, а 43% – в натуральном выражении.
- 31% рассчитывает на рост доходов в гривне до 10%.
- 31% директоров прогнозирует падение доходов, в натуральном выражении – 36%.
Новые сотрудники
В прошлом году более половины компаний планировали расширение штата. В этом году только один из пяти топ-менеджеров (СЕО) планирует нанимать новых людей в 2023 году:
- 53% утверждают о планах удержать команду без изменений,
- 28% будут вынуждены прибегать к сокращению штата.
Размер зарплаты:
- 1% компаний планируют сокращение заработных плат в следующем году,
- 26% – оставят их на текущем уровне,
- 73% – запланировали повышение зарплат для сотрудников, из них 40% будут поднимать зарплату на уровне от 10% до 20%.
Новые инвестиции
В этом году на одну треть предпринимателей меньше планирует внедрение новых инвестиционных проектов. О новых инвестициях сообщили лишь 19% компаний.
Руководители компаний также определили три самых приоритетных задач правительству на следующий год. Заметим, что первые два пункта уже несколько лет остаются неизменными.
- Необходимость проведения судебной реформы и установление верховенства права.
- Борьба с коррупцией.
- Обеспечение макроэкономической устойчивости.
Прогнозы бизнеса на 2023 год / Инфографика ЕАБ
Как проводилось исследование
В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2023 год" приняли участие 104 топ-менеджера компаний-членов ЕБА. Анкета состояла из 10 вопросов, опрос проводился в августе – сентябре 2022 года.