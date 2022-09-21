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На какой финансовый результат рассчитывает бизнес

Большинство компаний рассчитывают в следующем году на положительный финансовый результат. Следовательно, 58% опрошенных респондентов ожидают роста доходов в гривне, а 43% – в натуральном выражении.

31% рассчитывает на рост доходов в гривне до 10%.

31% директоров прогнозирует падение доходов, в натуральном выражении – 36%.

Примите во внимание! При планировании бюджетов на 2023 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 43 гривны за доллар.

Новые сотрудники

В прошлом году более половины компаний планировали расширение штата. В этом году только один из пяти топ-менеджеров (СЕО) планирует нанимать новых людей в 2023 году:

53% утверждают о планах удержать команду без изменений,

28% будут вынуждены прибегать к сокращению штата.

Размер зарплаты:

1% компаний планируют сокращение заработных плат в следующем году,

26% – оставят их на текущем уровне,

73% – запланировали повышение зарплат для сотрудников, из них 40% будут поднимать зарплату на уровне от 10% до 20%.

Любопытно! В прошлом году все опросы респонденты планировали повышение зарплат своим работникам.

Новые инвестиции

В этом году на одну треть предпринимателей меньше планирует внедрение новых инвестиционных проектов. О новых инвестициях сообщили лишь 19% компаний.

Руководители компаний также определили три самых приоритетных задач правительству на следующий год. Заметим, что первые два пункта уже несколько лет остаются неизменными.

Необходимость проведения судебной реформы и установление верховенства права. Борьба с коррупцией. Обеспечение макроэкономической устойчивости.

Прогнозы бизнеса на 2023 год / Инфографика ЕАБ

Как проводилось исследование

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2023 год" приняли участие 104 топ-менеджера компаний-членов ЕБА. Анкета состояла из 10 вопросов, опрос проводился в августе – сентябре 2022 года.