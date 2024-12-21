Какой будет пенсия, если есть 30 лет стажа

Размер пенсии будет определяться по формуле, установленной законодательством. 24 Канал рассказывает, на какую выплату может рассчитывать человек, если в 2025 году у него будет 30 лет стажа.

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Как рассчитывается пенсия в 2025 году

Основная формула для расчета пенсии остается неизменной: Пенсия = Сз × Икз × Кс,

где:

Сз - средняя заработная плата в Украине, которая учитывается для расчета (за три года перед выходом на пенсию);

Икз - ваш коэффициент заработной платы (соотношение вашей средней зарплаты к средней зарплате в Украине);

Кс - коэффициент страхового стажа (определяется умножением количества лет стажа на 1%).

Важно. Для человека с 30 годами стажа коэффициент страхового стажа составляет 0,30 (30 × 1%).

Средняя зарплата в 2024 году

По состоянию на декабрь 2024 года средняя заработная плата, которая будет учитываться для расчета пенсий в 2025 году, прогнозируемо составит около 15 000 гривен. Точную цифру утвердит Пенсионный фонд в начале года.

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Пример расчета пенсии

Рассмотрим, как рассчитывается пенсия для человека с 30 годами стажа и средней заработной платой на уровне 15 000 гривен.

Коэффициент заработной платы (Икз): если ваша зарплата была равной средней зарплате в стране (15 000 грн), то он будет равен 1,0.

Коэффициент страхового стажа (Кс): для 30 лет стажа – 0,30.

Расчет: Пенсия = 15 000 гривен × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривен.

Минимальная пенсия в 2025 году

В 2025 году минимальная пенсия будет зависеть от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Согласно проекту бюджета, прожиточный минимум будет постепенно повышаться:

С 1 января 2025 года - 2 800 грн;

С 1 июля 2025 года - 2 950 грн;

С 1 декабря 2025 года - 3 000 грн.

Следовательно, минимальная пенсия в 2025 году не будет ниже этих показателей.

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 32 года стажа. Если у вас 30 лет стажа, пенсия по возрасту назначается только в 63 года.

Заметьте. Если в 2025 году у вас будет 30 лет стажа, пенсия будет рассчитываться в зависимости от вашей средней зарплаты и коэффициента стажа. Для тех, кто стремится выйти на пенсию в 60 лет, важно иметь необходимый минимальный стаж (32 года). Детали расчета можно уточнить в отделении Пенсионного фонда, или на сайте.